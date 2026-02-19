„Мотив все още няма“: Нови детайли по случая „Петрохан – Околчица“

След последните разкрития на прокуратурата по случая „Петрохан – Околчица“ въпросът за мотива зад трагедията, при която загинаха шестима души, остава без ясен отговор. Темата в „Здравей, България“ коментираха журналистите Кирил Борисов от „24 часа“ и Стоян Нешев от NOVA.
Според Борисов един от акцентите на брифинга е бил свързан с АТВ-тата, споменати в показанията на основния свидетел Деян Илиев и заснети от охранителни камери около хижата.
По думите му разследването е установило, че няма външно проникване в хижата нито в деня на трагедията, нито в предходния, включително около пожара.
Борисов допълни, че в кръвта на Калушев е открито силно медикаментозно вещество, което не е наркотик, а лекарство, използвано при лечение на епилепсия. Според него веществото е известно със страничен ефект – склонност към суицидни мисли, и в миналото е било използвано при масови самоубийства в САЩ.
Нешев припомни, че прокуратурата е потвърдила, че основният свидетел Деян Илиев се намира в чужбина.
По случая вече са образувани нови досъдебни производства, включително проверки на документи, финансови и институционални връзки.