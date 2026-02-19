„Мотив все още няма“: Нови детайли по случая „Петрохан – Околчица“

След последните разкрития на прокуратурата по случая „Петрохан – Околчица“ въпросът за мотива зад трагедията, при която загинаха шестима души, остава без ясен отговор. Темата в „Здравей, България“ коментираха журналистите Кирил Борисов от „24 часа“ и Стоян Нешев от NOVA.

„Мотив все още няма. Това категорично заявиха разследващите. В момента се проверява, изследва и анализира – използват се експертни становища, включително на психолози, за да се даде отговор какъв е мотивът. Работи се по всички версии, но основната остава – две убийства, последвани от самоубийството на Калушев край Околчица, както и три самоубийства в района на хижа „Петрохан". Други версии засега не бяха представени", заяви Нешев.

Според Борисов един от акцентите на брифинга е бил свързан с АТВ-тата, споменати в показанията на основния свидетел Деян Илиев и заснети от охранителни камери около хижата.

„Отговорът беше ясен – няма данни в охраняемия периметър на хижата да са влизали външни лица. АТВ-тата, които се виждат на кадрите, не влизат към хижата, а продължават по пътя към село Искрец. Това е единственият подход към хижата. След него има верига и се влиза в двора, който е бил ограден и с електропастир. Нарушения не са установени“, подчерта той.

По думите му разследването е установило, че няма външно проникване в хижата нито в деня на трагедията, нито в предходния, включително около пожара.

Борисов допълни, че в кръвта на Калушев е открито силно медикаментозно вещество, което не е наркотик, а лекарство, използвано при лечение на епилепсия. Според него веществото е известно със страничен ефект – склонност към суицидни мисли, и в миналото е било използвано при масови самоубийства в САЩ.

Нешев припомни, че прокуратурата е потвърдила, че основният свидетел Деян Илиев се намира в чужбина.

„Властите не са имали законово основание да го задържат. Разследващите допуснаха, че при необходимост може да бъде търсена екстрадиция. От поведението му на кадрите личи силна притесненост, но не са открити достатъчно основания да бъде обвинен“, посочи той.

По случая вече са образувани нови досъдебни производства, включително проверки на документи, финансови и институционални връзки.