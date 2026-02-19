НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
          България

          Новото правителство положи клетва в НС. Гюров: Не обещаваме чудеса, ще управляваме отговорно

          19 февруари 2026 | 09:51 1200
          Новото правителство положи клетва в НС. Гюров: Не обещаваме чудеса, ще управляваме отговорно
          На ЖИВО! Новото служебно правителство полага клетва в НС
          Новото служебно правителство положи клетва пред депутатите в НС. Церемонията започва точно в 10 часа. На нея присъства държавният глава Илияна Йотова.

          По-рано днес тя подписа указ за назначаване на служебното правителство, освен това държавният глава насрочи и дата за предсрочните парламентарни избори – 19 април.

          Вчера Андрей Гюров представи състава на служебния кабинет. Очаквано имената предизвикаха вълна от недоволство и критики в парламента. Основното обвинение бе, че съставът е партиен и той клони към ПП-ДБ.

          След полагане на клетвата, Андрей Гюров изброи приоритетите на новата власт. Той каза: „Днес говоря не само на тази зала, а на всеки гражданин, който очаква не обещания, а отговорност. Лично аз и служебното правителство поемаме отговорност да проведем честни избори. В момент на вътрешно напрежение и глобална несигурност нямаме право да подбираме задачите си. Приемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчване на редовен кабинет – без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, реформи за 2 месеца и исторически завои, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно – в интерес на българските граждани и държава.

          Потвърждавам, че нашият европейски и атлантически избор не е тактика – а ценност, стратегия и гаранция за сигурност и просперитет. Ще подкрепяме усилията за траен и справедлив мир в Украйна и навсякъде, където конфликтите отнемат човешки животи. В рамката на европейската политика и международното право. Ще работим със съюзниците си в ЕС, НАТО и ООН. България ще отстоява мястото си сред демократичните държави. Демокрацията не е лозунг, а е единственият работещ отговор на кризите. Изборите са единственият легитимен изход“. Той уточни, че служебното правителство няма да бъде застъпник или противник, на която и да е политическа партия. Посочи, че целта е да се спрат порочните практики за купуване и подмяна на вота на избирателите.

          След клетвата пред медиите говори Илияна Йотова. Евроком предаде на живо и нейните думи.

          Последвайте Евроком в Google News

