В СЕМ изслушаха Емил Кошлуков за шеф на БНТ

В СЕМ изслушаха Емил Кошлуков за шеф на СЕМ. Той престоя на поста близо 6, 5 г. Напомняме Ви, че мандатът на генералния директор е 3 г. През този период имаше много протести срещу Кошлуков, но въпреки това нищо не разклати стола му.

- Реклама -

СЕМ установи, че на условията на Закона за радиото и телевизията отговарят всички кандидати, подали документи за поста и така до втория етап – разглеждане на документите по същество- бяха допуснати Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. На последвало заседание всички петима бяха допуснати и до изслушване от СЕМ. Последователно днес ще бъдат изслушани всички кандидати.

Процедурата беше замразена миналата година заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на ВАС, което обезсили определение на Административен съд София-област за спиране изпълнението на решението на СЕМ за избора.

По време на разговора членовете на Комисията бяха разделени в мнението дали изслушването е легитимно и дали не противоречи на правилата.