НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Над 420 хил. лева глоби наложи Сметната палата през 2025 г.

          95 акта са срещу ръководители на ведомства и 74 – срещу кметове за нарушения по ЗОП и Изборния кодекс

          19 февруари 2026 | 09:16 180
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Сметната палата е наложила глоби за над 420 хиляди лева по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по Изборния кодекс през 2025 г. Одиторите са проверили обществени поръчки и договори на обща стойност около 352 млн. лева през изминалата година.

          - Реклама -
            
            

          Съставени са 95 акта на ръководители на ведомства и 74 акта на кметове.

          Проверки по Закона за обществените поръчки

          Проверените процедури по ЗОП са 254 на стойност около 271 млн. лева, а възлаганията чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица са 132 на стойност близо 11 млн. лева.

          Инспектирани са още 214 договора на обща стойност близо 70 млн. лева, сключени след проведена процедура или възлагане чрез събиране на оферти.

          Общо са съставени 169 акта за установяване на административни нарушения на ръководители на централни ведомства, кметове, техни заместници или други отговорни лица.

          Председателят на Сметната палата се е произнесъл по 139 от тях, като са издадени 71 наказателни постановления и 56 предупреждения.

          Ваня Нушева: Новият закон за лобизма е закъснял, а ролята на Сметната палата е спорна Ваня Нушева: Новият закон за лобизма е закъснял, а ролята на Сметната палата е спорна

          От съставените актове по ЗОП:

          • 95 са на ръководители на централни ведомства, училища, университети и публични предприятия,
          • 74 са на кметове или оправомощени от тях лица.

          Общата стойност на наложените глоби по ЗОП възлиза на над 376 хиляди лева.

          За сравнение, през 2024 г. санкциите са били на стойност около 300 хил. лева, а през 2023 г. – 278 хил. лева.

          Най-често установявани нарушения

          Най-честите нарушения по Закона за обществените поръчки са свързани с:

          • поставяне на условия, които необосновано ограничават или дават предимство при участие;
          • одобряване на показатели в методиките за оценка, които не позволяват обективно сравнение на офертите;
          • неприлагане на предвидения законов ред при наличие на основания;
          • разделяне на поръчки с цел прилагане на процедури за по-ниски стойности;
          • използване на неконкурентни процедури;
          • неизпращане в срок на документи и информация за публикуване в Регистъра на обществените поръчки.

          Санкции по Изборния кодекс

          Съставени са актове и за нарушения по Изборния кодекс.

          Председателят на Сметната палата се е произнесъл по 18 акта, като са издадени 15 наказателни постановления и 10 предупреждения.

          Наложени са общо 45 хиляди лева глоби на лица, представляващи партии, коалиции и инициативни комитети.

          Нарушенията са свързани с:

          • непредставяне на информация за Единния регистър по Изборния кодекс;
          • липса на данни за дарители и размера на даренията;
          • непредставени декларации за произход на средствата;
          • непосочване на социологически и рекламни агенции, с които участниците в изборите работят.

          Нарушения по Закона за политическите партии

          По Закона за политическите партии са съставени 2 акта за установени административни нарушения – за непредставен финансов отчет и декларации, както и за липса на публичен регистър за дарения, имоти и сделки.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          НАП въвежда временен ПИК при загубен код

          Десислава Димитрова -
          От НАП уведомяват, че потребители, които имат издаден ПИК, но са го забравили или изгубили, могат да възстановят достъпа си до електронните услуги, достъпни с ПИК, без да е необходимо да подават заявление за издаване на нов.
          Общество

          Бедственото положение в Смолян остава в сила за осем села

          Дамяна Караджова -
          Електрозахранването е възстановено, продължава разчистването на пътищата към засегнатите населени места
          Политика

          Александър Симов: Служебният кабинет е „окултен ритуал“ за съживяване на ПП-ДБ

          Росица Николаева -
          Протестът искаше такъв кабинет, няма как изцяло да се избяга от политическите кадри
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions