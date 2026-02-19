НАП въвежда временен ПИК при загубен код

От Националната агенция за приходите уведомяват, че потребители, които имат издаден персонален идентификационен код (ПИК), но са го забравили или изгубили, могат да възстановят достъпа си до електронните услуги, достъпни с ПИК, без да е необходимо да подават заявление за издаване на нов. За целта агенцията предоставя нова услуга за издаване на временен ПИК, като заявяването става устно в офис на НАП.

Временният ПИК служи единствено за възстановяване на достъпа до електронните услуги, предоставени вече на лицето с ПИК. Чрез него лицата могат да променят забравен, изгубен или липсващ ПИК с нов. Други действия с временния ПИК, освен смяна на кода за достъп, не могат да бъдат извършвани. Временният ПИК е еднократен и след неговата смяна кодът става неактивен.

След генериране на временен ПИК се подписва протокол за устно заявяване, изготвен от служител на НАП, а на електронния адрес на заявителя, посочен за кореспонденция във връзка с ползването на електронните услуги с ПИК, автоматично се изпраща съобщение.

Съобщението съдържа временния ПИК и кратко описание на стъпките за възстановяване на достъпа до услугите. След достъпване на портала за електронни услуги на агенцията чрез посочения в съобщението линк следва да се въведе идентификаторът на потребителя и временният ПИК.

След изпълнение на горното е необходимо да се последва линкът от полученото второ съобщение, също автоматично изпратено от НАП, и да се потвърди в рамките на посочения в имейла срок.