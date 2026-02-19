НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          НАП въвежда временен ПИК при загубен код

          Новата услуга позволява възстановяване на достъпа без подаване на заявление

          19 февруари 2026 | 09:31 400
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От Националната агенция за приходите уведомяват, че потребители, които имат издаден персонален идентификационен код (ПИК), но са го забравили или изгубили, могат да възстановят достъпа си до електронните услуги, достъпни с ПИК, без да е необходимо да подават заявление за издаване на нов. За целта агенцията предоставя нова услуга за издаване на временен ПИК, като заявяването става устно в офис на НАП.

          - Реклама -
            
            
          НАП алармира за фалшиви имейли, обещаващи данъчни възстановявания НАП алармира за фалшиви имейли, обещаващи данъчни възстановявания

          Временният ПИК служи единствено за възстановяване на достъпа до електронните услуги, предоставени вече на лицето с ПИК. Чрез него лицата могат да променят забравен, изгубен или липсващ ПИК с нов. Други действия с временния ПИК, освен смяна на кода за достъп, не могат да бъдат извършвани. Временният ПИК е еднократен и след неговата смяна кодът става неактивен.

          След генериране на временен ПИК се подписва протокол за устно заявяване, изготвен от служител на НАП, а на електронния адрес на заявителя, посочен за кореспонденция във връзка с ползването на електронните услуги с ПИК, автоматично се изпраща съобщение.

          НАП: Глобите за необосновано повишаване на цените достигнаха 215 хиляди евро НАП: Глобите за необосновано повишаване на цените достигнаха 215 хиляди евро

          Съобщението съдържа временния ПИК и кратко описание на стъпките за възстановяване на достъпа до услугите. След достъпване на портала за електронни услуги на агенцията чрез посочения в съобщението линк следва да се въведе идентификаторът на потребителя и временният ПИК.

          След изпълнение на горното е необходимо да се последва линкът от полученото второ съобщение, също автоматично изпратено от НАП, и да се потвърди в рамките на посочения в имейла срок.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Проф. Петър Берон: Пещерняците не се самоубиват

          Росица Николаева -
          Той разказва, че познава Яни Макулев - бащата на 15-годишното момче Александър
          Свят

          САЩ не искат Украйна да присъства на срещите на върха на НАТО

          Христо Иванов -
          САЩ също искат край на мисията в Косово и отказ за участие на съюзниците от Индо-Тихоокеанския регион в годишната среща на върха.
          Инциденти

          Мащабна спасителна акция в Стара планина: Издирват изчезнал турист

          Пола Жекова -
          Спасители претърсват района при тежки зимни условия, използват дрон и специализирана техника
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions