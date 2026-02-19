НА ЖИВО
          Недялко Недялков публикува присъда срещу Стоил Цицелков и поиска оставки

          19 февруари 2026 | 18:31 1080
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Подзаглавие: Във Facebook поста се твърди, че решението е от 28 октомври 2015 г., а делото е за управление на „Мерцедес“ с алкохол над 1,2‰„а именно 1,5“; публикувани са и снимки на съдебния акт с мотиви и потвърждаване на присъдата.

          В публикация във Facebook журналистът Недялко Недялков заявява, че разполага „по канали“ с цялото дело на Софийски градски съд (въззивна инстанция), което потвърждавало решението на Софийски районен съд за осъждане на Стоил Иванов Цицелков за шофиране след употреба на алкохол.

          Поводът за поста, по думите на автора, е изказване на президентът Илияна Йотова, която „искала доказателства“ за вината на Цицелков. (БНТ съобщи през януари 2026 г., че Илияна Йотова е новият президент на България.)

          Недялков описва Цицелков като „вицепремиер по ‘честните избори’“, и настоява за оставка, като призовава и за поемане на отговорност от министър-председателя Андрей Гюров. Тези квалификации и политически изводи са представени като позиция на автора.

          Според текста на поста, присъдата е по чл. 343б, ал. 1 от НК (управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила) и е издадена на 28 октомври 2015 г. Авторът твърди, че наказанието е „пробация и отнемане на книжката“, а председател на съдебния състав е Величка Цанова.

          Към публикацията са приложени снимки на страници от съдебен акт. В една от тях, в маркиран пасаж, се посочва, че въззивният състав приема, че въз основа на установената фактическа обстановка и събраните доказателства съдът е направил правилни правни изводи и че подсъдимият е осъществил състава на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което присъдата следва да бъде потвърдена.

          Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео) Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)

          „Настоящият състав намира, че въз основа на правилно установената фактическа обстановка и събраните доказателства, съдът е извел правилни и законосъобразни правни изводи, че подсъдимият е осъществил състава на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК… Предвид изложеното присъдата като правилна и законосъобразна следва да бъде потвърдена.“

          В друга приложена страница се вижда заглавната част „РЕШЕНИЕ“ с дата 28.10.2015 г., както и състав на съда с председател Величка Цанова. В маркираната част от текста се чете, че с присъда от 23.09.2014 г., постановена от СРС по НОХД, подсъдимият е признат за виновен за това, че на 08.05.2011 г. около 01:30 ч. в София е управлявал МПС – лек автомобил „Мерцедес“ модел „C 200“ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2‰, „а именно 1,5“ (както е изписано в документа).

          Недялков добавя и допълнителни твърдения, че Цицелков е бил спрян от полицейски патрул на бул. „Фритьоф Нансен“ към 01:30 ч. през нощта и че е оказал съпротива при ареста. Тези твърдения са изложени в поста като разказ на автора и не са подкрепени с отделен документ в приложените изображения.

          В текста е включен и цитат, приписан на съдебните мотиви, свързан със субективната страна на деянието (пряк умисъл):

          „Съдът намира, че подсъдимият е осъществил състава на престъплението и от субективна страна, като формата на вина е пряк умисъл. Подсъдимият е осъзнавал, че се е намирал под въздействието на алкохол и въпреки това е управлявал моторното превозно средство…“

          Постът завършва с политически призиви за „бърза оставка“ и настояване за отговорност на правителството. Авторът твърди още, че Цицелков имал „две криминални регистрации за притежание на наркотици“, като „втория път“ посочва „55 грама марихуана“ и прави собствена сметка за количество („около 220 цигари“), определяйки го като „доза като за дилър“. Това са твърдения на Недялков, представени без приложени доказателства в самия пост.

