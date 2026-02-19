Нови разсекретени документи разкриват лични контакти между Наоми Кембъл и Джефри Епстийн

Нови документи, разсекретени от Министерството на правосъдието на САЩ, показват, че супермоделът Наоми Кембъл и осъденият сексуален престъпник Джефри Епстийн са поддържали лични контакти и са си разменяли покани за събития в продължение на години – включително след като той излежава 13 месеца затвор през 2008 г. за склоняване на непълнолетна към проституция.

Името на Кембъл се появява над 250 пъти в материалите, макар част от споменаванията да са дублирани.

Запознанство в Сен Тропе

Според файловете двамата се запознават през 2001 г. по време на рождения ден на Кембъл в Сен Тропе. Епстийн е поканен от тогавашния ѝ партньор Флавио Бриаторе, а сред гостите е и неговата съучастничка Гилейн Максуел.

Адвокатът на Кембъл, Мартин Сингър, заявява пред The New York Times, че Епстийн и Максуел са присъствали „за приблизително 20 минути“ и подчертава, че клиентката му не е знаела за престъпленията му до ареста му през 2019 г.

„Тя не е знаела за ужасяващите му престъпления до ареста му през 2019 г.“, посочва адвокатът.

Покани след присъдата

Документите сочат, че през следващите около 15 години Кембъл е канила Епстийн на различни събития – включително на рождения си ден през 2004 г. в Сен Тропе и на парти на Dolce & Gabbana през 2010 г., отбелязващо 25-годишното ѝ сътрудничество с марката.

В един от имейлите се казва:

„Джефри ще дойде плюс двама, ако е възможно.“

Името на модела фигурира и в документ със заглавие „Списък на хората, които се нуждаят от адреса на JE!“, съдържащ инструкции за изпращане на писма и книги до затвора във Флорида, където Епстийн излежава присъдата си през 2008 г.

Сингър заявява, че Кембъл няма представа кой е изготвил списъка и подчертава, че тя никога не е искала адреса му, за да комуникира с него в затвора.

Полети с частния самолет

В разсекретените имейли от 2016 г. се вижда, че Кембъл е поискала да използва частния самолет на Епстийн за полет от Ню Йорк до Маями. Според кореспонденцията той е трябвало да отпътува по-рано „заради снега“ и е инструктирал друг получател да организира чартърен полет за нея.

Адвокатът ѝ потвърждава, че тя е летяла с неговия самолет „в няколко случая“, но заявява:

„Тя никога не е ставала свидетел на каквото и да е неприемливо поведение.“

След 2016 г. в публикуваните документи няма данни за комуникация между двамата или техни асистенти.

Епстийн беше арестуван през 2019 г. в Ню Йорк по обвинения в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация и почина в затвора същата година при обстоятелства, определени от властите като самоубийство.