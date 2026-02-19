НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Нови разсекретени документи разкриват лични контакти между Наоми Кембъл и Джефри Епстийн

          Кореспонденция и покани за събития продължават години след първата му присъда през 2008 г., твърди Министерството на правосъдието на САЩ

          19 февруари 2026 | 03:01 00
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Нови документи, разсекретени от Министерството на правосъдието на САЩ, показват, че супермоделът Наоми Кембъл и осъденият сексуален престъпник Джефри Епстийн са поддържали лични контакти и са си разменяли покани за събития в продължение на години – включително след като той излежава 13 месеца затвор през 2008 г. за склоняване на непълнолетна към проституция.

          - Реклама -
            
            

          Името на Кембъл се появява над 250 пъти в материалите, макар част от споменаванията да са дублирани.

          Запознанство в Сен Тропе

          Според файловете двамата се запознават през 2001 г. по време на рождения ден на Кембъл в Сен Тропе. Епстийн е поканен от тогавашния ѝ партньор Флавио Бриаторе, а сред гостите е и неговата съучастничка Гилейн Максуел.

          Адвокатът на Кембъл, Мартин Сингър, заявява пред The New York Times, че Епстийн и Максуел са присъствали „за приблизително 20 минути“ и подчертава, че клиентката му не е знаела за престъпленията му до ареста му през 2019 г.

          „Тя не е знаела за ужасяващите му престъпления до ареста му през 2019 г.“, посочва адвокатът.

          Покани след присъдата

          Документите сочат, че през следващите около 15 години Кембъл е канила Епстийн на различни събития – включително на рождения си ден през 2004 г. в Сен Тропе и на парти на Dolce & Gabbana през 2010 г., отбелязващо 25-годишното ѝ сътрудничество с марката.

          В един от имейлите се казва:

          „Джефри ще дойде плюс двама, ако е възможно.“

          Името на модела фигурира и в документ със заглавие „Списък на хората, които се нуждаят от адреса на JE!“, съдържащ инструкции за изпращане на писма и книги до затвора във Флорида, където Епстийн излежава присъдата си през 2008 г.

          Сингър заявява, че Кембъл няма представа кой е изготвил списъка и подчертава, че тя никога не е искала адреса му, за да комуникира с него в затвора.

          Полети с частния самолет

          В разсекретените имейли от 2016 г. се вижда, че Кембъл е поискала да използва частния самолет на Епстийн за полет от Ню Йорк до Маями. Според кореспонденцията той е трябвало да отпътува по-рано „заради снега“ и е инструктирал друг получател да организира чартърен полет за нея.

          Адвокатът ѝ потвърждава, че тя е летяла с неговия самолет „в няколко случая“, но заявява:

          „Тя никога не е ставала свидетел на каквото и да е неприемливо поведение.“

          След 2016 г. в публикуваните документи няма данни за комуникация между двамата или техни асистенти.

          Епстийн беше арестуван през 2019 г. в Ню Йорк по обвинения в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация и почина в затвора същата година при обстоятелства, определени от властите като самоубийство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп свиква първата среща на Съвета за мир, ограниченото участие повдига въпроси

          Красимир Попов -
          Само 27 от над 60 поканени държави потвърждават участие; дневният ред ще се фокусира върху бъдещето на Газа
          Политика

          Марко Рубио заминава за Израел на фона на нарастващото напрежение с Иран

          Красимир Попов -
          Държавният секретар на САЩ ще се срещне с премиера Бенямин Нетаняху на 28 февруари
          Икономика

          Пазарите нагоре, петролът скочи с над 4% заради напрежението около Иран

          Красимир Попов -
          Инвеститорите следят сигналите от Федералния резерв и геополитическите рискове в Близкия изток
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions