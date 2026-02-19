НА ЖИВО
          НачалоСвят

          NYT: САЩ придвижват 50 изтребители и авионосни групи към Близкия Изток

          19 февруари 2026 | 13:07 1120
          Авионосна ударна група на САЩ
          Авионосна ударна група на САЩ
          
          САЩ са насочили към Близкия Изток повече от 50 изтребителя и две авионосни ударни групи, пише The New York Times, позовавайки се на американски чиновник.

          „Струпването на военни сили от страна на САЩ включва десетки танкери за зареждане с гориво, разположени в региона от Централното командване, над 50 допълнителни изтребителя и две ударни групи самолетоносачи с придружаващи ги разрушители, крайцери и подводници“, се казва в статията.

          Американците вече са в състояние да се защитят от евентуален ирански отговор в случай на ескалация, но успехът на по-продължителна кампания остава под въпрос. Служители на националната сигурност са предупредили президента Доналд Тръмп за това, се отбелязва в статията.

          Според NYT ударната група, водена от самолетоносача USS Gerald Ford, може да се присъедини към военноморските сили на САЩ в Близкия изток още този уикенд или началото на следващата седмица. Корабът вероятно ще бъде разположен край бреговете на Израел.

          CBS News също съобщи това вчера. Твърди се обаче, че Белият дом все още не е взел окончателно решение.

          Тръмп настоява Иран да подпише споразумение, което ще елиминира ядрените оръжия на страната. Той предупреди, че в противен случай Ислямската република ще се изправи пред далеч по-мощна атака от миналото лято. В края на януари САЩ изпратиха армада от военни кораби в Оманския и Персийския залив. По-късно секретарят на Пентагона Пийт Хегсет обяви разполагането на допълнителни сили там.

          В началото на февруари представители на САЩ и Иран проведоха разговори в Оман. Според иранския външен министър Абас Арагчи, страните са успели да разработят ключови принципи за работа по споразумение, което гарантира използването на ядрена енергия само за мирни цели. Техеран настоява за правото си да обогатява уран, дори ако това доведе до война.

          Миналата седмица Тръмп заяви, че ако Иран отхвърли споразумението, Вашингтон ще премине към Фаза II, което ще бъде „много тежко“ за републиката.

