      четвъртък, 19.02.26
          NYT: Украйна и Русия са обсъдили нов формат на изтегляне на силите от Донбас

          19 февруари 2026 | 08:44
          Преговори между Русия и Украйна
          Христо Иванов
          През последните седмици представители на Украйна и Русия са обсъждали идеята за създаване на демилитаризирана зона в Донбас, която да не се контролира от военните на нито една от страните, съобщава The New York Times, позовавайки се на три анонимни източника, запознати с преговорите.

          Отбелязва се, че подобни дискусии възраждат предложение, очертано, по-специално, в 28-точковия „мирен план“ на администрацията на Доналд Тръмп.

          Според Уилям Б. Тейлър, сътрудник на Атлантическия съвет и бивш посланик на САЩ в Киев, демилитаризираната зона може да стане част от жизнеспособно уреждане на войната в Украйна.

          Интересите на украинската страна обаче също трябва да бъдат защитени. За да се постигне това, администрацията на Тръмп трябва да окаже натиск върху Русия, смята експертът.

          „Важно е това да е реално решение, а не насилствено или небалансирано. Всяко насилствено решение няма да бъде стабилно. То няма да бъде дълготрайно“.

          Изданието пише, че страните са обсъдили и създаването на зона за свободна търговия в потенциалната демилитаризирана зона. Инвестиционните перспективи в територията, „която ще бъде притисната между две армии“, изглеждат ограничени, се посочва в статията, дори ако се приеме прекратяване на огъня.

          Промишлените предприятия в района са до голяма степен унищожени, пишат журналистите. В момента там работи само една въглищна мина и рискът от подновяване на военните действия ще продължи още много години.

