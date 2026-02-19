НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Обвинения и напрежение преди клетвата на кабинета „Гюров“ разтърсиха парламента

          19 февруари 2026 | 10:11 2067
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Минути преди полагането на клетва от служебния кабинет „Гюров“ пленарната зала на парламента стана сцена на остър политически сблъсък. От парламентарната трибуна лидерът на групата на Тошко Йорданов постави под съмнение миналото на номинирания за вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков.

          Йорданов отправи директен въпрос дали Цицелков е бил арестуван за употреба на наркотични вещества. Изказването му предизвика шумни реакции и видимо напрежение в залата.

          По думите му става въпрос за три конкретни години – 2010, 2011 и 2014 г., когато Цицелков може да е бил задържан в столични районни управления. Според изложеното първият случай е бил за притежание на марихуана, вторият – за шофиране в нетрезво състояние, а за третия инцидент не бяха дадени подробности. Към момента няма официална позиция от страна на Цицелков или от екипа на служебния премиер.

          В изявлението си Йорданов разшири атаката и към коалицията ПП-ДБ, като отново свърза формацията със скандала около „Петрохан“. Той припомни, че Борислав Сандов в качеството си на министър е подписал меморандум с въпросното неправителствено сдружение, а впоследствие е присъствал на празненство за Трифон Зарезан заедно с Ивайло Калушев, въпреки че по-късно е твърдял, че не го познава.

          Лидерът на ПГ на ИТН посочи още, че Агенция по вписванията, която по това време е била към Министерството на правосъдието с министър Надежда Йорданова, е вписала организацията в рамките на по-малко от 72 часа. Според него това повдига допълнителни въпроси относно институционалните процедури.

          Критики бяха отправени и към Министерството на образованието в периода, когато начело беше Николай Денков. По думите на Йорданов именно тогава е бил издаден лицензът на т.нар. „нетипично школо“, до което достъп е имал и Лама Иво, което според него поставя въпроси за контрола при регистрирането на подобни образователни структури.

          Сблъсъкът в пленарната зала беляза началото на деня, в който служебният кабинет трябваше да положи клетва, като още преди формалната процедура политическото напрежение достигна висока точка.

