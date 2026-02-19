Омбудсманът подкрепи по-строги мерки за защита на децата в Наказателния кодекс

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище по проекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс до Министерство на правосъдието на България, насочен към засилване на наказателноправната защита на децата като особено уязвима група.
В позицията си общественият защитник подчертава, че предложенията са в съответствие с Конституцията на Република България, международните стандарти за закрила на детето и развиващата се европейска правна рамка. Според нея промените отразяват необходимостта от осъвременяване на наказателното законодателство в условията на глобална дигитализация и развитието на информационните и комуникационните технологии.
Делчева оценява положително предвидените изменения, свързани с давностните срокове, които да започват да текат от навършване на пълнолетие от пострадалото лице. Тя е категорична, че това гарантира реална възможност на пострадалите деца да упражнят правата си, като се адресират практическите затруднения, произтичащи от незрялостта, зависимостта и страха, които често възпрепятстват своевременното съобщаване за престъпления.
Омбудсманът акцентира и върху необходимостта от преодоляване на дефицити в транспонирането на европейски директиви, включително по отношение защитата на жертвите. В становището се отбелязва, че технологичният напредък и използването на изкуствен интелект поставят допълнителни предизвикателства пред правоприлагащите органи, особено при престъпления срещу деца, включително при записване и разпространение на насилие в онлайн среда.
Делчева подкрепя и предложението за по-тежка наказуемост при престъпления срещу деца под 10-годишна възраст, като посочва по-високата степен на уязвимост и невъзможност за самозащита на тази възрастова група. Според нея подобен подход съответства на принципите за справедливост и пропорционалност и следва тенденциите в редица европейски държави.
В същото време омбудсманът поставя акцент върху необходимостта от прецизност на правните понятия при доразвиването на системата от квалифицирани признаци при престъпленията против половата неприкосновеност на малолетни и непълнолетни лица.
Тя предупреждава, че докато вредите за физическото и психическото развитие могат да бъдат установени чрез експертизи, вредите за моралното развитие трудно могат да бъдат доказани с инструментите на наказателния процес.
Според Делчева въпросът за моралните последици остава неясен и може да доведе до различна съдебна практика и затруднения при доказването. В заключение омбудсманът определя предложените изменения като важна стъпка към подобряване на правната защита на децата, като подчертава значението на ефективното и справедливо прилагане на новите разпоредби.