Остра размяна на обвинения: Лена Бориславова атакува ИТН след скандал в парламента

Лена Бориславова отправи остри критики към представители на Има такъв народ в публикация във Facebook.

„Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват. А те си отиват по най-грозния и омерзителен начин."

Повод за реакцията ѝ стана напрежението в пленарната зала и размяната на тежки реплики между депутати. По-рано се стигна до остър скандал, при който Тошко Йорданов използва обидни квалификации по адрес на представители на ПП-ДБ.

Бориславова отбелязва, че след „безобразния език“ от парламентарната трибуна през миналата седмица, днес депутати от ИТН са атакували новия кабинет и самата процедура по встъпване в длъжност.

„Боли ги“, подчертава тя в публикацията си. Според народния представител тя не може да изпита съчувствие след всичко, което, по думите ѝ, ИТН са причинили с участието си в политическия живот на страната.