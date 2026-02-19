НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Война

          Отбранителната индустрия на Украйна се е увеличила 50 пъти от началото на войната

          19 февруари 2026 | 13:01
          Украйна
          Украйна
          По време на дискусията „Европейско индустриално възпиране“ на Мюнхенската конференция за сигурност, съветникът на министъра на отбраната на Украйна Хана Гвоздяр заяви, че военно-промишленият комплекс (ВПК) е нараснал с рекордни темпове по време на пълномащабната война с Русия. Производственият капацитет се е увеличил 50 пъти, достигайки 50 милиарда долара, а украинските фабрики вече задоволяват повече от половината от нуждите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от оръжие, предава „Зеркало недели“.

          Гвоздяр отбеляза, че Украйна вече е демонстрирала способността си бързо да увеличава производството на оръжие дори по време на пълномащабно нахлуване. Тя добави, че страната се превръща в надежден партньор за Европа, помагайки за изграждането на модерна отбранителна система чрез създаването на съвместни предприятия, което увеличава капацитета както на Украйна, така и на нейните партньори.

          Съобщава се също, че на конференцията украинските производители на оръжие са се споразумели да произвеждат съвместно различни видове дронове, включително разузнавателни, със среден обсег на удар, многороторни и безпилотни наземни системи. Партньорите са успели да видят от първа ръка възможностите на украинската отбранителна индустрия в Украинския дом, който временно замени Давос по време на конференцията в Мюнхен.

          До края на 2025 г. държавните предприятия на АД „Украинска отбранителна промишленост“ увеличиха производството си на оръжие и военна техника 1,5 пъти, от 122 милиарда гривни през 2024 г. до над 180 милиарда гривни. Този растеж се дължи на разширяването на производствения капацитет и увеличението с над 50% на броя на държавните поръчки.

