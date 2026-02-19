Отбранителната индустрия на Украйна се е увеличила 50 пъти от началото на войната

По време на дискусията „Европейско индустриално възпиране“ на Мюнхенската конференция за сигурност, съветникът на министъра на отбраната на Украйна Хана Гвоздяр заяви, че военно-промишленият комплекс (ВПК) е нараснал с рекордни темпове по време на пълномащабната война с Русия. Производственият капацитет се е увеличил 50 пъти, достигайки 50 милиарда долара, а украинските фабрики вече задоволяват повече от половината от нуждите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от оръжие, предава „Зеркало недели“.

- Реклама -

Гвоздяр отбеляза, че Украйна вече е демонстрирала способността си бързо да увеличава производството на оръжие дори по време на пълномащабно нахлуване. Тя добави, че страната се превръща в надежден партньор за Европа, помагайки за изграждането на модерна отбранителна система чрез създаването на съвместни предприятия, което увеличава капацитета както на Украйна, така и на нейните партньори.

Съобщава се също, че на конференцията украинските производители на оръжие са се споразумели да произвеждат съвместно различни видове дронове, включително разузнавателни, със среден обсег на удар, многороторни и безпилотни наземни системи. Партньорите са успели да видят от първа ръка възможностите на украинската отбранителна индустрия в Украинския дом, който временно замени Давос по време на конференцията в Мюнхен.

До края на 2025 г. държавните предприятия на АД „Украинска отбранителна промишленост“ увеличиха производството си на оръжие и военна техника 1,5 пъти, от 122 милиарда гривни през 2024 г. до над 180 милиарда гривни. Този растеж се дължи на разширяването на производствения капацитет и увеличението с над 50% на броя на държавните поръчки.