Откриха петно от дизел край Маслен нос (ВИДЕО)

Водолази откриха петно от дизел с голям периметър в района на Маслен нос, където изчезна кораб с трима души, научи NOVA. Смята се, че плавателният съд най-вероятно е потънал. Към момента не може да се установи дали рибарите са на борда. По изчисления, ако корабът е потънал, той се намира на 35–38 метра дълбочина.
Операцията по издирването се поднови тази сутрин. В нея се включи вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“, фрегата „Дръзки“ и осем екипа доброволци, които правят обходи по крайбрежието между Созопол и Приморско. Използва се и дрон.
Сред доброволците е и единият син на капитана. Той заяви, че се надява 25-годишният му брат и баща му да са живи на спасителна лодка.
Плавателният съд излязъл вчера на лов за калкан. По същото време вятърът бил със скорост около 20 метра в секунда, а морето – много бурно. След изчезването на сигнала от радарите започна операция по издирването с участието на спасителни екипи, „Гранична полиция“ и военни. В късните часове акцията беше прекратена заради настъпването на нощта.
Той уточни, че радарите се следят от „Гранична полиция“, докато AIS радарът е комбиниран уред, който предава в реално време позицията на плавателния съд.
Приятелите на капитана разказват, че е бил изключително опитен и се съмняват, че лошото време е довело до изчезването на кораба.