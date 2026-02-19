НА ЖИВО
          Откриха петно от дизел край Маслен нос (ВИДЕО)

          Доброволци, фрегата и военен вертолет търсят изчезналия кораб с трима души

          19 февруари 2026 | 17:55 410
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Водолази откриха петно от дизел с голям периметър в района на Маслен нос, където изчезна кораб с трима души, научи NOVA. Смята се, че плавателният съд най-вероятно е потънал. Към момента не може да се установи дали рибарите са на борда. По изчисления, ако корабът е потънал, той се намира на 35–38 метра дълбочина.

          „Решихме да проверим точката, която ни дадоха, където е изчезнал корабът. Там установихме петно от дизелово гориво, което ни доказва, че плавателният съд е потънал. За хората нищо не мога да кажа – надяваме се да са пуснали някакъв плот, течението да ги е отнесло и да се намерят живи и здрави”, посочи водолазът Найден Недев.

          Операцията по издирването се поднови тази сутрин. В нея се включи вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“, фрегата „Дръзки“ и осем екипа доброволци, които правят обходи по крайбрежието между Созопол и Приморско. Използва се и дрон.

          Сред доброволците е и единият син на капитана. Той заяви, че се надява 25-годишният му брат и баща му да са живи на спасителна лодка.

          Плавателният съд излязъл вчера на лов за калкан. По същото време вятърът бил със скорост около 20 метра в секунда, а морето – много бурно. След изчезването на сигнала от радарите започна операция по издирването с участието на спасителни екипи, „Гранична полиция“ и военни. В късните часове акцията беше прекратена заради настъпването на нощта.

          „Колегите са изключително притеснени от случилото се. Най-тревожното е времето, в което корабът е изчезнал – има разлика от 2–3 минути между данните от AIS предавателя и радарите. Всички се надяваме, че ако е имало инцидент, екипажът е разполагал с достатъчно време да реагира и да пусне спасителен плот. Такова бързо изчезване е необичайно”, обясни в ефира на „Здравей, България” мореплавателят Здравко Василев.

          Рибар за изчезналия край Маслен нос кораб: Потънал е за три минути Рибар за изчезналия край Маслен нос кораб: Потънал е за три минути

          Той уточни, че радарите се следят от „Гранична полиция“, докато AIS радарът е комбиниран уред, който предава в реално време позицията на плавателния съд.

          „Надявам се днес да има издирване по въздух, защото имаше силен вятър, което означава, че момчетата може да са навътре в морето. Призовавам служителите на „Морска администрация“ да пуснат сигнал за издирвани хора”, каза още Василев.

          Приятелите на капитана разказват, че е бил изключително опитен и се съмняват, че лошото време е довело до изчезването на кораба.

          „Сутринта преди това бяхме на кафе в Балчик и му се молих да не тръгват заради лошото време, но не ме послуша”, каза Красимир Борисов, който е роднина на капитана.

          „В този район има много котви и вериги от стари кораби”, обясни Жулиен Георгиев, който е приятел на капитана.

