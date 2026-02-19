Туристът, който беше обявен за издирване в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина, е намерен жив. Това потвърди Георги Кръстев от „Централен Балкан“, цитиран от Нова телевизия. Мъжът е бил заседнал в снегонавяване, но е успял да оцелее.

Пострадалият е в състояние на крайно изтощение. Спасителите ще го транспортират до подслон за първоначално възстановяване, след което предстои свалянето му от планината.

Сигналът за изчезването е подаден снощи от близък на туриста. Първоначално екипите на Планинската спасителна служба (ПСС) не са имали възможност да предприемат търсене заради влошените метеорологични условия. В последвалата акция на терен са участвали няколко спасителни отряда.

Паралелно с акцията в Стара планина, има данни и за инциденти на Витоша. Съобщава се за загинал турист, както и за друг мъж, пострадал след подхлъзване.