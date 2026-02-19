НА ЖИВО
          Парламентът реши окончателно: Регистърът на педофилите става публичен

          186 депутати гласуваха „за“, достъпът до данните ще бъде свободен и безплатен

          19 февруари 2026 | 11:57 1320
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Народното събрание прие окончателно и на две четения промените, с които регистърът на извършителите на сексуални посегателства става публичен. Решението беше взето с пълно единодушие от всички 186 присъстващи в залата депутати. Достъпът до информационния масив ще бъде свободен и безплатен. В списъка ще фигурират трите имена на осъдените лица, както и техният настоящ и постоянен адрес.

          Точката влезе извънредно в дневния ред на парламента след решение на председателския съвет. Заради консенсуса, че децата се нуждаят от максимална защита, процедурата по гласуване на поправките премина ускорено в рамките на половин час.

          Климент Шопов от „Възраждане“ благодари за подкрепата на законопроекта, внесен от формацията му. Той отбеляза, че народните представители са се обединили около каузата за безопасността на децата.

          Йордан Цонев от „ДПС – Новото начало“ потвърди подкрепата на групата си, но насочи изказването си към дейността на неправителствения сектор. Той критикува организации, които според него налагат тези за избор на пол и се противопоставят на вероучението. Цонев припомни, че ДПС настоява за религиозно образование още от 2005 година като превенция чрез традиционни ценности.

          Народният представител се обяви против прехвърлянето на държавни функции към неправителствени организации. Йордан Цонев допълни, че ще работят за „разграждането на мрежата на влияние на Сорос“.

