      четвъртък, 19.02.26
          Пазарите нагоре, петролът скочи с над 4% заради напрежението около Иран

          Инвеститорите следят сигналите от Федералния резерв и геополитическите рискове в Близкия изток

          19 февруари 2026 | 00:56 00
          Снимка: Spencer Platt / Getty Images
          Красимир Попов
          Глобалните фондови пазари се повишиха в сряда, докато трейдърите оценяваха корпоративните отчети и новите икономически данни. В САЩ трите основни индекса приключиха на зелено, като широкият индекс S&P 500 добави 0,6%.

          Според Том Кейхил от Ventura Wealth Management се наблюдава възстановяване при част от технологичните компании.

          „Наблюдаваме леко възстановяване при някои технологични акции, които бяха понижени наскоро поради опасения от смущения заради изкуствения интелект“, коментира той.

          Въпреки това индексите се отдръпнаха от дневните върхове след публикуването на протокола от последното заседание на Федерален резерв на САЩ.

          Кейхил определи документа като „малко по-настойчив, отколкото някои хора очакваха“.

          Част от представителите на Фед са оставили отворена възможността за ново повишаване на лихвите заради упоритата инфлация – сигнал, който подкрепи долара.

          Петролът реагира на изострената реторика към Иран

          Цените на петрола скочиха с над 4%, след като напрежението около Иран отново се засили. Говорителката на Белия дом Каролайн Лийвит заяви, че Техеран би постъпил „разумно“, ако постигне споразумение със САЩ.

          В същото време президентът Доналд Тръмп намекна в Truth Social за възможни военни действия, докато САЩ засилват военното си присъствие в Близкия изток.

          Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси съобщи за „напредък“ в разговорите между Иран и САЩ в Женева, но предупреди:

          „Не ни остава много време.“

          Според Крис Бошам от IG евентуално разрастване на конфликта би повишило риска от блокиране на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол.

          „Устойчиво действие в региона вероятно ще предизвика значително покачване на цените“, посочи той.

          Силен ден за Европа

          Европейските борси отчетоха стабилни ръстове. Лондонският индекс FTSE 100 се повиши с 1,2%, след като данни показаха отслабване на инфлацията във Великобритания – развитие, което увеличава очакванията за понижение на лихвите от Английската централна банка.

          Парижкият CAC 40 достигна нов рекорд, надминавайки предишния си връх от 8 437,35 пункта, преди да затвори с ръст от 0,8%. Франкфуртският индекс добави 0,9%.

          Еврото поевтиня спрямо долара след публикация на Financial Times, според която Кристин Лагард може да напусне поста си начело на Европейска централна банка преди края на мандата си през 2027 г.

          Азия и японските инвестиции

          Токийската борса затвори с повишение от 1%, след като Вашингтон обяви първия транш от японски инвестиции на стойност 36 млрд. долара в рамките на по-широко търговско споразумение.

          Останалите големи азиатски пазари – Хонконг, Шанхай, Сеул и Тайпе – останаха затворени заради празника Лунна нова година.

          Въпреки нарастващите геополитически рискове и технологичните сътресения, пазарите засега демонстрират устойчивост, но инвеститорите остават чувствителни към всякакви сигнали за военна ескалация или промяна в паричната политика.

