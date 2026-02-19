НА ЖИВО
          България

          Петър Янков: Снежна покривка в събота ще достигне 10–15 см в Северна България и до 20 см в Добруджа

          19 февруари 2026 | 18:01 940
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          В студиото на „Евроком“ метеорологът Петър Янков прогнозира динамична обстановка и нови снеговалежи, причинени от дълбок циклон, който се придвижва от Северна Италия към Балканите.

          Валежите ще започнат с дъжд в петък преди обед, който в северозападните райони ще премине в сняг. Очакваната снежна покривка в събота ще достигне 10–15 см, в Северна България и до 20 см в Добруджа, докато в южните части тя ще бъде нетрайна.

          Янков отправи предупреждение към шофьорите за усложнена пътна обстановка и възможни заледявания заради понижаването на температурите. В планините съществува сериозна опасност от лавини, като съботният ден е определен като неподходящ за туризъм и ски заради силния вятър във високите части. Снежната покривка на Витоша е около 80 см, но специалистите съветват да се използват само маркираните писти.

          Вълнението на морето също ще се усили в събота, като по северното крайбрежие вълните ще достигат височина от 4–5 метра. Прогнозата сочи успокояване на времето в неделя, а трайно затопляне се очаква от средата на следващата седмица. Водещият отбеляза и 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски, която се чества днес с възпоменателни церемонии в столицата.

