Подновяват издирването на рибарския кораб край Маслен нос

Днес се подновява акцията по издирването по въздух и вода на рибарския кораб с трима души на борда, изчезнал от радарите край Маслен нос. Операцията се провежда под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация”. В нея ще се включат и доброволци, които ще направят обход по крайбрежието между Созопол и Приморско. Ще се използва и дрон.
Плавателният съд за последно е бил около нос Коракя, източно от Маслен нос в сряда сутрин. На борда на кораба са били капитанът, неговият син и техен приятел. По последна информация тримата предприели рисков риболов, въпреки лошите метеорологични условия и бурята.
Цял ден вчера продължи акцията по издирването им, но вечерта и през нощта беше преустановена поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.