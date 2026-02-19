НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Подновяват издирването на рибарския кораб край Маслен нос

          Търсенето продължава по въздух, вода и суша с участието на доброволци

          19 февруари 2026 | 08:21
          Десислава Димитрова
          Днес се подновява акцията по издирването по въздух и вода на рибарския кораб с трима души на борда, изчезнал от радарите край Маслен нос. Операцията се провежда под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация”. В нея ще се включат и доброволци, които ще направят обход по крайбрежието между Созопол и Приморско. Ще се използва и дрон.

          Плавателният съд за последно е бил около нос Коракя, източно от Маслен нос в сряда сутрин. На борда на кораба са били капитанът, неговият син и техен приятел. По последна информация тримата предприели рисков риболов, въпреки лошите метеорологични условия и бурята.

          Спряха издирването на рибарския кораб край Маслен нос заради лошото време Спряха издирването на рибарския кораб край Маслен нос заради лошото време

          Цял ден вчера продължи акцията по издирването им, но вечерта и през нощта беше преустановена поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

          „Колегите са изключително притеснени от случилото се. Най-тревожното е времето, в което корабът е изчезнал – има разлика от 2–3 минути между данните от AIS предавателя и радарите. Всички се надяваме, че ако е имало инцидент с кораба, екипажът е имал достатъчно време да реагира и да пусне спасителен плот. Такова бързо изчезване е необичайно”,

          обясни пред NOVA мореплавателят Здравко Василев и уточни, че радарите се следят от „Гранична полиция”, докато AIS радара е нещо като комбиниран уред, който предава в реално време позицията на плавателния съд.
          Дрон без регистрация, но с участие в полицейски акции: нови въпроси около групата от хижа „Петрохан“ Дрон без регистрация, но с участие в полицейски акции: нови въпроси около групата от хижа „Петрохан“

          „Надявам се днес да има издирване по въздух, защото имаше силен вятър, което означава, че ако момчетата може да са навътре в морето. Призовавам от „Морска администрация да пуснат сигнал за издирвани хора”,

          каза още Василев.
