Полицията на Темза Вали потвърди ареста на мъж на около 60 години от Норфолк във връзка с разследване за предполагаема злоупотреба със служебно положение. Британските медии съобщават, че става въпрос за Принц Андрю, херцог на Йорк. В официално изявление от полицията посочват:

„В рамките на разследването днес (19 февруари) арестувахме мъж на около 60 години от Норфолк по подозрение за злоупотреба със служебно положение и извършваме претърсвания на адреси в Бъркшър и Норфолк. Мъжът остава в полицейския арест към този момент. Няма да назоваваме задържания, в съответствие с националните насоки. Напомняме също, че случаят е активен и при всякакви публикации трябва да се внимава, за да не се стигне до неуважение към съда."

Помощник-главният констебъл Оливър Райт заяви:

„След задълбочена оценка открихме разследване по това обвинение за злоупотреба със служебно положение. Важно е да защитим почтеността и обективността на разследването, докато работим с партньорите си по установяването на предполагаемото престъпление. Осъзнаваме значителния обществен интерес към случая и ще предоставяме информация в подходящ момент.“

От полицията не дават допълнителни подробности, докато разследването продължава.

Връзката с Джефри Епстийн:

Арестът идва на фона на нови разкрития, появили се през последната седмица. Те сочат, че по време на мандата си като търговски пратеник на Обединеното кралство принц Андрю е изпратил документи на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, които потенциално са съдържали поверителна информация.

Според източници, запознати с проверката, задържането е свързано именно с предполагаемо предаване на материали от периода, когато Андрю е заемал поста търговски пратеник. Разследването обхваща и други твърдения относно контактите между двамата, но към момента арестът се отнася единствено до подозренията за злоупотреба със служебно положение.

По информация на британски медии, по-рано през деня са били забелязани полицейски служители в района на Сандрингам в Норфолк, което впоследствие е било потвърдено като част от действията по разследването.

Безпрецедентен момент за монархията.

Случаят се определя като изключително развитие, тъй като трудно може да се посочи аналог за арест на брат на действащ британски монарх. Принц Андрю, който днес навършва 66 години, многократно и категорично е отричал каквото и да било нарушение във връзка с Епстийн. Последните събития обаче поставят разследването в нов, решаващ етап и вероятно ще предизвикат силен обществен отзвук както във Великобритания, така и извън нея.