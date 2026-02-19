Посолството на САЩ с първи коментар за „летящите цистерни“ в София

България оказва подкрепа на Съединените щати с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA). Това се посочва в позиция на Посолството на САЩ в България, изпратена до bTV.

От дипломатическата мисия уточняват, че страната ни съдейства за предварително разполагане на въздухоплавателни средства и оборудване за летищна поддръжка, в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане.

Снимки и спекулации в социалните мрежи

По-рано в социалните мрежи бяха публикувани кадри на американски военни самолети на летище „Васил Левски“ в София. Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев написа във „Фейсбук“, че на Терминал 1 са разположени:

7 самолета-цистерни за презареждане във въздуха (KC-135);

3 транспортни самолета C-17 и C-130;

няколко Boeing 747 за превоз на военнослужещи.

По думите му машините са на път за Иран и „там ще става много горещо много скоро“ – твърдение, което към момента не е потвърдено от официални източници.

Реакция на външното министерство

Новият министър на външните работи Надежда Нейнски заяви пред журналисти, че е изискала допълнителна информация относно американските самолети, намиращи се в България, и ще информира обществеността, когато има яснота по случая.

От официалната позиция на американското посолство става ясно, че става дума за обучение в рамките на усилената бдителност на НАТО, без да се посочват конкретни оперативни направления или мисии извън територията на Алианса.