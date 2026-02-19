НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Посолството на САЩ с първи коментар за „летящите цистерни“ в София

          19 февруари 2026 | 12:55 12470
          Снимка: Обективно.БГ
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          България оказва подкрепа на Съединените щати с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA). Това се посочва в позиция на Посолството на САЩ в България, изпратена до bTV.

          - Реклама -
            
            

          От дипломатическата мисия уточняват, че страната ни съдейства за предварително разполагане на въздухоплавателни средства и оборудване за летищна поддръжка, в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане.

          Снимки и спекулации в социалните мрежи

          По-рано в социалните мрежи бяха публикувани кадри на американски военни самолети на летище „Васил Левски“ в София. Бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев написа във „Фейсбук“, че на Терминал 1 са разположени:

          • 7 самолета-цистерни за презареждане във въздуха (KC-135);
          • 3 транспортни самолета C-17 и C-130;
          • няколко Boeing 747 за превоз на военнослужещи.

          По думите му машините са на път за Иран и „там ще става много горещо много скоро“ – твърдение, което към момента не е потвърдено от официални източници.

          Масирано прехвърляне на американска авиация към Близкия изток, шест „летящи цистерни“ кацнаха в София Масирано прехвърляне на американска авиация към Близкия изток, шест „летящи цистерни“ кацнаха в София

          Реакция на външното министерство

          Новият министър на външните работи Надежда Нейнски заяви пред журналисти, че е изискала допълнителна информация относно американските самолети, намиращи се в България, и ще информира обществеността, когато има яснота по случая.

          От официалната позиция на американското посолство става ясно, че става дума за обучение в рамките на усилената бдителност на НАТО, без да се посочват конкретни оперативни направления или мисии извън територията на Алианса.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Митова: Цицелков е имал 5 г. забрана от ЕК за наблюдение на избори

          Никола Павлов -
          По думите ѝ санкцията не се налага за леко провинение
          Война

          Стана ясно как Украйна масово сваля руските крилати ракети: Управляеми ракети APKWS-II са интегрирани на изтребителите F-16AM

          Христо Иванов -
          Украйна вече е започнала да ги използва по предназначение, „ловувайки“ дронове Геран-2 и крилати ракети.
          България

          След назначаването му за служебен министър на МВР: Освободиха Емил Дечев като съдия

          Росица Николаева -
          Емил Дечев работи в съдебната система от 1997 г.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions