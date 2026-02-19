Преките чуждестранни инвестиции у нас нарастват на 3.2 млрд. евро през 2025 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – декември, е положителен в размер на 3.26 млн. евро (2.8% от БВП).

Сумата е по-голяма с 405 млн. евро (14.2%) спрямо този за януари – декември 2024 година. Тогава се отчита положителен поток от 2.86 млрд. евро и 2.7% от БВП на страната. Това отбелязват от Българска народна банка.

Само през декември миналата година потокът е положителен в размер на 383.2 млн. евро при положителен поток от 176.6 млн. евро за декември 2024 година.

Дяловият капитал е положителен и възлиза на 119.7 млн. евро за януари – декември.

Той е по-голям с 53 млн. евро от този за януари – декември 2024 г., който е положителен в размер на 66.8 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти обаче е отрицателен в размер на 19.7 млн. евро. Най-голям отлив има при руските граждани.

По предварителни данни, разделът „Реинвестиране на печалба“ (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3.69 млрд. евро. В същото време, за януари – декември 2024 година има положителна стойност от 2.74 млн. евро

Нетният поток поподраздела „Дългови инструменти“ – това е промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити, е отрицателен и възлиза на 552.6 млн. евро при положителна стойност от 45.5 млн. евро за януари – декември 2024 година.

Най-големите нетни положителни потоци по преките инвестиции в страната през 2025 г. са дошли у нас от Нидерландия – 635.9 млн. евро, Гърция – 476.9 млн. евро и Италия – 315.5 млн. евро.