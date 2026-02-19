Президентът Илияна Йотова назначи служебното правителство и насрочи избори за 19 април

Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.

- Реклама -

С втори указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

С трети указ президентът определя номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждането на изборите за народни представители.

Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се състои в Народното събрание.