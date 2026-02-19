НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Начало България Политика

          Президентът Илияна Йотова назначи служебното правителство и насрочи избори за 19 април

          Държавният глава ще присъства на клетвата на кабинета „Гюров“ в Народното събрание

          19 февруари 2026 | 08:31 552
          Дамяна Караджова
          Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.

          С втори указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

          С трети указ президентът определя номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждането на изборите за народни представители.

          Илияна Йотова ще присъства на церемонията по полагане на клетва от служебното правителство, която ще се състои в Народното събрание.

