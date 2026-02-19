НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          НА ЖИВО: България отдава почит на Васил Левски

          Илияна Йотова присъства на панихида в памет на йеродякон Игнатий – Васил Левски

          19 февруари 2026 | 17:54 330
          НА ЖИВО: България отдава почит на Васил Левски
          Президентът Илияна Йотова отдаде почит пред паметта на Васил Левски на възпоменателна церемония в София
          Следете събитието на живо само по ТВ ЕВРОКОМ!
          България се прекланя пред Апостола на свободата. Честването се провежда пред паметника на Васил Левски в столицата, където присъства и президентът Илияна Йотова, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

          Преди възпоменателната церемония в храма „Света София – Премъдрост Божия“, Илияна Йотова присъства на панихида в памет на йеродякон Игнатий – Васил Левски, водена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

          След богослужението президентът се включи в литийното шествие от храма до паметника на Васил Левски.

