НА ЖИВО: България отдава почит на Васил Левски

България се прекланя пред Апостола на свободата. Честването се провежда пред паметника на Васил Левски в столицата, където присъства и президентът Илияна Йотова, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

- Реклама -

Преди възпоменателната церемония в храма „Света София – Премъдрост Божия“, Илияна Йотова присъства на панихида в памет на йеродякон Игнатий – Васил Левски, водена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

След богослужението президентът се включи в литийното шествие от храма до паметника на Васил Левски.