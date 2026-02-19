Президентът Йотова: Имам резерви към определени министри

Днес новото служебно правителство положи клетва пред депутатите в НС. Церемонията започна в 10 часа. На нея присъства и държавният глава Илияна Йотова.

- Реклама -

Андрей Гюров представи състава на служебния кабинет, чийто членове се закълеха пред депутатите. Евроком излъчи на живо церемонията по полагане на клетва.



След церемонията Илияна Йотова заяви пред журналисти: „Аз посочих господин Гюров за служебен министър-председател. Оттам нататък той си проведе събеседване с всички хора, които днес видяхте, спря се на тях. От своя страна, те декларираха, че ще работят за интересите на България.

И днес, както видяхте, в Пленарна зала, той изложи 7 точки. Много ми помогна, защото ние стриктно ще следим изпълнението на тези 7 точки. Още в първия ден заявих, че президентската институция ще бъде коректив на изпълнението на тези обещания, защото заявките бяха много сериозни“.

Тя допълни: „Хареса ми акцентът за деполитизацията на кабинета. Дано да го спазят. В България е всичко е прозрачно. Ние много бързо ще усетим дали това, което днес беше заявено, ще бъде факт”.

Относно твърдението, че в кабинета има хора, пряко свързани с конкретни политически сили, Йотова каза:

“Така е, има такива хора. Повече вярвам обаче в тяхната експертност, отколкото в политически залитания. Просто се надявам, че така ще бъде. А дали така ще стане, ще видим! Имам определени резерви към някои от членовете на кабинета. Ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама за себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо вие, медиите, ще ги научите”.

Относно сваленото от Радев доверие към кабинета „Гюров“, Йотова заяви:

„Няма как господин Радев вече в това си качество да сваля политическо доверие. Предстоят избори и всеки политически лидер има правото да каже мнението си“.

„За съжаление гаврата, която беше направена с българската Конституция, лиши президента на Република България от това да изпълни едно от най-важните си конституционни права – да определи служебния министър-председател и служебните министри”, припомни Йотова..

Относно промените в Изборния кодекс тя припомни:

„Моето лично мнение е, че трябва да дадем възможност на всички българи зад граница, независимо къде живеят, да упражнят правото си на вот“.

По-рано днес президентът Йотова подписа указ за назначаване на служебното правителство.

С друг указ държавният глава насрочи предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители държавният глава определи с трети указ.