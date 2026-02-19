НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Начало

          Президентът Йотова ще отдаде почит пред паметта на Апостола на свободата Васил Левски

          От Националната служба за охрана (НСО) въвеждат за мерки за сигурност по повод възпоменателната церемония в София от 18:00 ч.

          19 февруари 2026 | 09:53 363
          Снимка:БГНЕС
          Президентът Илияна Йотова ще отдаде днес почит пред паметта на Васил Левски на възпоменателната церемония в София по повод 153 години от гибелта на Апостола.

          Честването ще започне в 18:00 ч. пред паметника на Васил Левски в столицата, където президентът ще произнесе слово, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

          Преди възпоменателната церемония – от 17:00 часа в храма „Света София – Премъдрост Божия“, Илияна Йотова ще присъства на панихида в памет на йеродякон Игнатий – Васил Левски, водена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. След богослужението президентът ще се включи в литийното шествие от храма до паметника на Васил Левски.

          От Националната служба за охрана (НСО) въвеждат за мерки за сигурност по повод възпоменателната церемония в София от 18:00 ч.

          Гражданите ще имат достъп до зоната за сигурност от 15:30 ч. през три пункта за проверка – на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“; при ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ и при бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“.

          Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, пиротехнически изделия.

          Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието, а достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

          Цветя пред Паметника на Апостола ще могат да бъдат полагани в деня на събитието до 17:30 ч. и след приключване на официалната церемония, посочват още от НСО. До 16:00 ч. организациите със свои венци, които ще бъдат положени от Националната гвардейска част, следва да ги предоставят за проверка на обособен пункт при ул. „Дунав“ и ул. „Раковска“.

          За времето от 15:00 ч. до 20:00 ч. се въвежда забрана за полети с дронове с обхват на забранената зона около паметника.

