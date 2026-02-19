Президентът Йотова ще отдаде почит пред паметта на Апостола на свободата Васил Левски

Президентът Илияна Йотова ще отдаде днес почит пред паметта на Васил Левски на възпоменателната церемония в София по повод 153 години от гибелта на Апостола.

Честването ще започне в 18:00 ч. пред паметника на Васил Левски в столицата, където президентът ще произнесе слово, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Преди възпоменателната церемония – от 17:00 часа в храма „Света София – Премъдрост Божия“, Илияна Йотова ще присъства на панихида в памет на йеродякон Игнатий – Васил Левски, водена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. След богослужението президентът ще се включи в литийното шествие от храма до паметника на Васил Левски.

От Националната служба за охрана (НСО) въвеждат за мерки за сигурност по повод възпоменателната церемония в София от 18:00 ч.

Гражданите ще имат достъп до зоната за сигурност от 15:30 ч. през три пункта за проверка – на кръстовището на бул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“; при ул. „Врабча“ и бул. „Васил Левски“ и при бул. „Янко Сакъзов“ и ул. „Панайот Волов“.

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, пиротехнически изделия.

Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието, а достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

Цветя пред Паметника на Апостола ще могат да бъдат полагани в деня на събитието до 17:30 ч. и след приключване на официалната церемония, посочват още от НСО. До 16:00 ч. организациите със свои венци, които ще бъдат положени от Националната гвардейска част, следва да ги предоставят за проверка на обособен пункт при ул. „Дунав“ и ул. „Раковска“.

За времето от 15:00 ч. до 20:00 ч. се въвежда забрана за полети с дронове с обхват на забранената зона около паметника.