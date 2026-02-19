НА ЖИВО
          Начало

          Принц Андрю е арестуван на рождения си ден: Чарлз III реагира

          19 февруари 2026 | 15:59
          Кралят на Великобритания Чарлз III коментира ареста на брат си Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който е заподозрян в злоупотреба с власт във връзка със случая Епстийн, съобщава BBC.

          В изявлението си монархът отбеляза, че е приел новината със „загриженост“ и подчерта важността да се проведе справедливо и безпристрастно разследване.

          „Следва пълен, справедлив и правилен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по съответния начин и от съответните органи. В това отношение, както казах по-рано, те имат нашата пълна и искрена подкрепа и сътрудничество“, заяви кралят.

          Чарлз III също така подчерта, че ще се въздържи от по-нататъшни коментари по случая на брат си, докато официалното разследване продължава.

          BBC научи, че нито крал Чарлз, нито Бъкингамският дворец са били предварително уведомени, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор ще бъде арестуван днес. 19 февруари е рожденият ден на бившия принц, отбелязвайки 66-ия му рожден ден.

