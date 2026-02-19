Радев на паметника на Левски: Далеч сме от него

Президентът (2017–2026 г.) Румен Радев отдаде почит пред паметта на Васил Левски, като поднесе цветя пред паметника на Апостола на свободата в София по повод 153 години от неговата гибел.
Той определи явяването пред паметника като „своеобразен, мълчалив рапорт“ пред делото и саможертвата на Апостола.
По думите му днешното общество е далеч от този идеал.
Президентът изрази надежда повече родители да доведат децата си пред паметника, за да се съхрани паметта за делото на Левски.
Отбелязването на годишнината продължава с панихиди, литийни шествия и възпоменателни церемонии в София и в страната. В столицата са въведени временни мерки за сигурност и ограничения в движението около мястото на церемонията.