      четвъртък, 19.02.26
          Радев на паметника на Левски: Далеч сме от него

          19 февруари 2026 | 10:33 580
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Президентът (2017–2026 г.) Румен Радев отдаде почит пред паметта на Васил Левски, като поднесе цветя пред паметника на Апостола на свободата в София по повод 153 години от неговата гибел.

          „19 февруари е повод за смирение и опит да почерпя от волята и далновидността на Васил Левски“, заяви Радев.

          Той определи явяването пред паметника като „своеобразен, мълчалив рапорт“ пред делото и саможертвата на Апостола.

          „Той живя кратко, заложи всичко, жертва живота си, но постигна своята мисия. Неговата чиста и свята република е непреходен идеал за всички българи“, каза още държавният глава.

          По думите му днешното общество е далеч от този идеал.

          Президентът Йотова ще отдаде почит пред паметта на Апостола на свободата Васил Левски Президентът Йотова ще отдаде почит пред паметта на Апостола на свободата Васил Левски

          „Далеч сме от него, затова трябват дела, а не думи“, подчерта Радев.

          Президентът изрази надежда повече родители да доведат децата си пред паметника, за да се съхрани паметта за делото на Левски.

          Отбелязването на годишнината продължава с панихиди, литийни шествия и възпоменателни церемонии в София и в страната. В столицата са въведени временни мерки за сигурност и ограничения в движението около мястото на церемонията.

          България се покланя пред паметта на Апостола: 153 години от гибелта на Васил Левски България се покланя пред паметта на Апостола: 153 години от гибелта на Васил Левски
