Радев на паметника на Левски: Далеч сме от него

Президентът (2017–2026 г.) Румен Радев отдаде почит пред паметта на Васил Левски, като поднесе цветя пред паметника на Апостола на свободата в София по повод 153 години от неговата гибел.

„19 февруари е повод за смирение и опит да почерпя от волята и далновидността на Васил Левски", заяви Радев.

Той определи явяването пред паметника като „своеобразен, мълчалив рапорт“ пред делото и саможертвата на Апостола.

„Той живя кратко, заложи всичко, жертва живота си, но постигна своята мисия. Неговата чиста и свята република е непреходен идеал за всички българи“, каза още държавният глава.

По думите му днешното общество е далеч от този идеал.

„Далеч сме от него, затова трябват дела, а не думи“, подчерта Радев.

Президентът изрази надежда повече родители да доведат децата си пред паметника, за да се съхрани паметта за делото на Левски.

Отбелязването на годишнината продължава с панихиди, литийни шествия и възпоменателни церемонии в София и в страната. В столицата са въведени временни мерки за сигурност и ограничения в движението около мястото на церемонията.