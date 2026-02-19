РЕШЕНИЕ: Костадинов съобщи какво се случва с Милан Димитров, съден в САЩ

Американски съд е постановил освобождаването на българина Милан Димитров, задържан в края на 2022 г. в Гърция по искане на американската прокуратура. Това съобщи в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.
По думите му Димитров е бил обвинен, че е осъществявал търговия с Руската федерация в нарушение на санкционен режим, но в хода на делото се установило, че стоките, за които се твърди, че са били изпратени в Русия, не са напускали България и и до днес се намират в офиса на фирмата му в София.
Димитров е бил екстрадиран от Гърция в САЩ и е прекарал 37 месеца в арест, посочи Костадинов.
Искане за държавна подкрепа
От партията са настоявали държавата да осигури 150 хил. долара за адвокатска защита на Димитров в САЩ, но според Костадинов това не е било направено.
По думите му средствата за адвокат са били събрани основно от парламентарната група на „Възраждане“ в рамките на няколко години.
Паралел с казуса „медицински сестри в Либия“
Костадинов направи сравнение с делото срещу българските медицински сестри в Либия, като заяви, че и тогава българските власти не са действали достатъчно активно.