      четвъртък, 19.02.26
          РЕШЕНИЕ: Костадинов съобщи какво се случва с Милан Димитров, съден в САЩ

          19 февруари 2026 | 10:14
          Никола Павлов
          Американски съд е постановил освобождаването на българина Милан Димитров, задържан в края на 2022 г. в Гърция по искане на американската прокуратура. Това съобщи в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

          По думите му Димитров е бил обвинен, че е осъществявал търговия с Руската федерация в нарушение на санкционен режим, но в хода на делото се установило, че стоките, за които се твърди, че са били изпратени в Русия, не са напускали България и и до днес се намират в офиса на фирмата му в София.

          Димитров е бил екстрадиран от Гърция в САЩ и е прекарал 37 месеца в арест, посочи Костадинов.

          „Това беше абсурдна ситуация. Започнахме да го защитаваме, защото не получихме никакво съдействие от българските институции“, заяви лидерът на „Възраждане“.

          Костадинов: България няма адекватна реакция при задържане на нейни граждани зад граница Костадинов: България няма адекватна реакция при задържане на нейни граждани зад граница

          Искане за държавна подкрепа

          От партията са настоявали държавата да осигури 150 хил. долара за адвокатска защита на Димитров в САЩ, но според Костадинов това не е било направено.

          „Държавата отказа с аргумента, че ако се ангажира, ще политизира случая и това може да му навреди“, каза той.

          По думите му средствата за адвокат са били събрани основно от парламентарната група на „Възраждане“ в рамките на няколко години.

          Паралел с казуса „медицински сестри в Либия“

          Костадинов направи сравнение с делото срещу българските медицински сестри в Либия, като заяви, че и тогава българските власти не са действали достатъчно активно.

          „Когато защитаваш българин зад граница, ти не политизираш случая, а се бориш за свой сънародник“, подчерта той.

