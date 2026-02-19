РЕШЕНИЕ: Костадинов съобщи какво се случва с Милан Димитров, съден в САЩ

Американски съд е постановил освобождаването на българина Милан Димитров, задържан в края на 2022 г. в Гърция по искане на американската прокуратура. Това съобщи в кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

- Реклама -

По думите му Димитров е бил обвинен, че е осъществявал търговия с Руската федерация в нарушение на санкционен режим, но в хода на делото се установило, че стоките, за които се твърди, че са били изпратени в Русия, не са напускали България и и до днес се намират в офиса на фирмата му в София.

Димитров е бил екстрадиран от Гърция в САЩ и е прекарал 37 месеца в арест, посочи Костадинов.

„Това беше абсурдна ситуация. Започнахме да го защитаваме, защото не получихме никакво съдействие от българските институции“, заяви лидерът на „Възраждане“.

Искане за държавна подкрепа

От партията са настоявали държавата да осигури 150 хил. долара за адвокатска защита на Димитров в САЩ, но според Костадинов това не е било направено.

„Държавата отказа с аргумента, че ако се ангажира, ще политизира случая и това може да му навреди“, каза той.

По думите му средствата за адвокат са били събрани основно от парламентарната група на „Възраждане“ в рамките на няколко години.

Паралел с казуса „медицински сестри в Либия“

Костадинов направи сравнение с делото срещу българските медицински сестри в Либия, като заяви, че и тогава българските власти не са действали достатъчно активно.