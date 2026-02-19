Рибар за изчезналия край Маслен нос кораб: Потънал е за три минути

Продължава операцията по издирването на изчезналия риболовен кораб край Маслен нос с екипаж от трима души – баща, син и още един рибар. Последният сигнал от плавателния съд е засечен вчера около 8:30 часа, на приблизително три морски мили от носа. Малко след това – между 8:40 и 8:43 часа – радарната връзка е изгубена.

В спасителната акция участват моторен катер на Морска администрация и катер на Гранична полиция. В издирването се включи и фрегатата „Дръзки“ от състава на Военноморските сили. Заради влошената метеорологична обстановка вчера не са могли да бъдат използвани въздухоплавателни средства.

Според рибаря Георги Янчев корабът е потънал изключително бързо – в рамките на около три минути. Като една от възможните версии се обсъжда внезапен инцидент или взрив на борда. По думите му плавателният съд не е извършвал активен риболов в момента на инцидента, а се е прибирал на ход, което изключва версията за потъване при дърпане на трал.

В издирването са се включили и рибари от турското пристанище Инеада. Сдружение „Черноморски изгрев“ е осъществило контакт с българския консул в Анкара, като от турска страна е обещано съдействие от гранични и спасителни служби. Днес се очаква в акцията да се включат още риболовни кораби, които ще извършат обход в района на българо-турската морска граница.

Операцията продължава от 8:30 часа тази сутрин, като ще бъдат обходени всички заливи в участъка от Созопол до турската граница. Надеждите са, че ако има отломки или спасителен плот, те ще бъдат забелязани при претърсването.

Температурата на морската вода е под 10 градуса, което значително намалява шансовете за оцеляване без спасителен плот и термокостюми.

По-късно днес ще се проведе и доброволен обход на района край Маслен нос с участието на местни рибари и доброволци.