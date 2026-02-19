„Ройтерс“: Лагард съобщи дали подава оставка като президент на ЕЦБ

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард е заявила пред свои колеги, че остава фокусирана върху работата си и ще ги информира лично, ако реши да се оттегли преждевременно от поста си. Според източници на „Ройтерс“ това послание е било разчетено като знак, че към момента тя не възнамерява да подава оставка, макар да не е дала категорично обещание да изкара мандата си до край.

Поводът за спекулациите

Британското издание Financial Times съобщи, че Лагард обмисля преждевременно напускане преди президентските избори във Франция през 2027 г.

Подобен ход би позволил на френския президент Еманюел Макрон, който няма право на трети мандат, да има влияние при избора на нов ръководител на ЕЦБ. Това би поставило отново на дневен ред въпроса за независимостта на централната банка от политиката – чувствителна тема и на фона на напрежението между Доналд Тръмп и Управлението за Федерален резерв в САЩ.

Говорител на ЕЦБ е отказал коментар по темата.

Реакции от Франкфурт

Членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне заяви, че нищо не сочи Лагард да е на път да напуска.

„Това изобщо не прилича на поведение на някой, който си стяга багажа“, каза той пред италианския парламент, визирайки ангажираността ѝ с дългосрочни проекти като Съюза на спестяванията и инвестициите и новите линии за ликвидност.

Междувременно управителят на Banque de France Франсоа Вилроа дьо Гало обяви планове да се оттегли, което ще даде възможност на Макрон да назначи негов наследник.

Политическият контекст във Франция

Социологическите проучвания сочат, че лидерът на крайната десница Марин льо Пен или нейният съюзник Жордан Бардела могат да бъдат сериозни претенденти за президентския пост. Партията им, Национален сбор, отдавна се отказа от идеята Франция да напусне еврозоната, но в банковите среди остава възприемана като непредвидим фактор.

Крайнодясната формация вече определи евентуалните кадрови решения като „антидемократични“.

Дилемата за независимостта

Според някои източници дори самото решение Лагард да подаде оставка с цел да повлияе върху бъдещия избор на ръководство би поставило под въпрос принципа за независимост на централната банка.

Икономисти от частния сектор, включително от UniCredit, предупредиха, че европейските институции трябва да действат „много внимателно“, за да не се създаде впечатление за политическа намеса.

Какво следва

Мандатът на Кристин Лагард изтича през октомври следващата година.