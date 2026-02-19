НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Румяна Бъчварова е новият началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

          Бъчварова поема ключов пост в служебния кабинет на Андрей Гюров

          19 февруари 2026 | 13:09
          Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на служебния министър-председател Андрей Гюров. Новината съобщиха от правителствената пресслужба, цитирана от БТА.

          По-рано през деня Бъчварова присъства на церемонията по предаване и приемане на властта в Министерския съвет.

          Тя има опит на същата позиция от първия мандат на Бойко Борисов, когато ръководеше кабинета му (2009–2013 г.). В периода 2014–2017 г. Бъчварова беше вицепремиер по коалиционната политика и държавната администрация, както и министър на вътрешните работи във втория кабинет на ГЕРБ.

          Последната ѝ публична длъжност беше посланик на България в Израел между 2019 и 2023 г. По образование Бъчварова е социолог, като преди политическата си кариера е основател и управител на агенция Market Links.

