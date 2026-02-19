НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Война

          Руската армия е хванала в капан и е унищожила група колумбийски наемници на ВСУ

          19 февруари 2026 | 08:30
          Сподели
          Руски бойци са хванали в капан и са унищожили група колумбийски наемници на границата с Харковска област, съобщи пред РИА Новости офицер от мотострелковото подразделение на групата с позивна Добриня.

          „Срещнахме се с колумбийска диверсийно-разузнавателна група. <…> Беше взето решение да не се атакуват отдалеч с дронове, а да се приближим, за да бъдат заловени или елиминирани със стрелково оръжие“, заяви той.

          Наемниците са се държали предвидимо: били са в засада и са посрещнати от руски войски. След като са отказали да се предадат, между тях е избухнал бой със стрелково оръжие, отбеляза Добриня.

          Чуждестранните бойци са били убити на място. При претърсване на вещите им са открити колумбийски паспорти, които след това са били предадени в щаба, добави той.

