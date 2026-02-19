Руската армия прониква в тила на ВСУ в Сумска област през тръбопровод

Руски пехотинци се опитват да проникнат в тила на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Сумска област, използвайки тръби като логистичен маршрут, заяви пред „Киев24“ Юрий, с позивна „Льох“, изпълняващ длъжността разузнавач в щаба на артилерийски батальон от ВСУ.

Според него, по време на последното нападение, приблизително 12 руски войници са се движили през една тръба. Той добави, че в повечето случаи Русия разполага този брой бойци за щурмови операции.

„От тези тръби излизат предимно диверсионни групи до четирима души… Ние, разбира се, минираме тръбите, които откриваме на наша територия. Има тръби, които биха могли да бъдат от страната на окупаторите и в така наречената „сива“ зона. Изходите от тези тръби се минират от дронове „Вампир“ и нашите разузнавателни дронове ги наблюдават 24/7“, обясни той.

От миналата есен руснаците увеличават присъствието си в Сумска област. Руските войски оказват натиск върху украинските позиции между селата Алексеевка-Яблоновка-Юнаковка.