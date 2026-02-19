С фенобарбитал: 39 души се самоубиват в САЩ през 1997 г., както Калушев

След разтърсващите случаи край Петрохан и Околчица, при които бяха открити тела на членове на организация с предполагаеми сектантски характеристики, от МВР потвърдиха версията за убийство и самоубийство. В кръвта на Ивайло Калушев е установено наличие на фенобарбитал – седативно и хипнотично средство от групата на барбитуратите.

Какво представлява фенобарбиталът

Фенобарбиталът е стар барбитурат, използван още от 1910-те години. В съвременната медицина той се прилага като:

успокояващо и хипнотично средство

антиконвулсант при епилепсия (в субхипнотични дози)

Като неселективен депресант на централната нервна система, веществото потиска мозъчната активност. При предозиране може да доведе до тежка респираторна депресия, кома и смърт.

Исторически случаи на употреба в култови практики

Заради силното си седативно и потенциално смъртоносно действие при високи дози, барбитуратите са били използвани в миналото при отделни масови самоубийства, включително в рамките на религиозни култове.

Най-документираният случай е от 1997 г., когато 39 членове на култа Heaven’s Gate извършват масово самоубийство в Ранчо Санта Фе, Калифорния. Те приемат смес от фенобарбитал, алкохол и храна, след което поставят найлонови торбички върху главите си. Мотивът им е бил „преход“ към по-висше духовно ниво, свързан с кометата Hale–Bopp.

През 70-те и 80-те години барбитурати също са използвани в отделни случаи на ритуални самоубийства, макар не винаги конкретно фенобарбитал. В онези години тези медикаменти са били по-достъпни, което ги е превърнало в средство, използвано от екстремни групи.

Коментар на специалист

В предаването „Тази сутрин“ психиатърът д-р Веселин Герев коментира, че приемът на успокоително средство може да говори за вътрешно колебание.

„Този човек е имал някакви вътрешни съпротиви. И за да може да пребори това напрежение, тревога и безпокойство от факта, че ще извърши това действие, той е взел успокоително средство.“

По думите му подобно поведение може да означава, че извършителят е изпитвал продължително колебание дали да предприеме фаталното действие.

Какво остава неизяснено

Според адвокат Людмил Ангелов разследването е изяснило почти всички обстоятелства, с изключение на мотива. От МВР съобщиха още, че няма данни сред загиналите да е имало вербуван или действащ агент на ДАНС.