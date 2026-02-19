НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Сам Олтман: Нужни са спешни регулации за изкуствения интелект

          19 февруари 2026 | 11:21 200
          Директорът на OpenAI и създател на ChatGPT Сам Олтман призова за налагане на регулации върху изкуствения интелект в спешен порядък. По време на международен форум в Ню Делхи той подчерта, че еволюция на технологията напредва ежедневно, предадоха световните агенции.

          „Не бива да си мислим, че не трябва да предприемаме никакви регулации или защитни механизми. Напротив, повече от очевидно е, че такива трябват в спешен порядък“, заяви Олтман. Той допълни, че нуждата от контрол важи и за други технологии с голямо влияние.

          Премиерът на Индия Нарендра Моди също взе отношение по темата, като разкритикува непрозрачността на държави и технологични корпорации. Според него е неприемливо те да третират изкуствения интелект като „сенчест стратегически актив“.

          Моди призова международната общност да превърне разработките в „благо за целия свят“. Индийският премиер отбеляза, че технологията би била истински полезна, само ако бъде споделяна с всички.

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

