Директорът на OpenAI и създател на ChatGPT Сам Олтман призова за налагане на регулации върху изкуствения интелект в спешен порядък. По време на международен форум в Ню Делхи той подчерта, че еволюция на технологията напредва ежедневно, предадоха световните агенции.

- Реклама -

„Не бива да си мислим, че не трябва да предприемаме никакви регулации или защитни механизми. Напротив, повече от очевидно е, че такива трябват в спешен порядък“, заяви Олтман. Той допълни, че нуждата от контрол важи и за други технологии с голямо влияние.

Премиерът на Индия Нарендра Моди също взе отношение по темата, като разкритикува непрозрачността на държави и технологични корпорации. Според него е неприемливо те да третират изкуствения интелект като „сенчест стратегически актив“.

Моди призова международната общност да превърне разработките в „благо за целия свят“. Индийският премиер отбеляза, че технологията би била истински полезна, само ако бъде споделяна с всички.