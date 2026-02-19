Светът се нуждае от „спешна“ регулация на технологиите за изкуствен интелект, заяви главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман. По време на глобална конференция в Ню Делхи той предложи създаването на международна организация за координация, която да функционира по подобие на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

- Реклама -

Олтман направи изказването си по време на AI Impact Summit – четвъртата годишна среща, посветена на управлението на напредналите изчислителни технологии. Според него подобна глобална структура трябва да притежава способността да реагира бързо на променящите се обстоятелства.

„Демократизацията на изкуствения интелект е най-добрият начин да се гарантира, че човечеството ще просперира“, отбеляза той, цитиран от АФП. Олтман предупреди, че централизирането на технологията в една компания или държава носи риск от „разруха“.

Нуждата от регулации и предпазни механизми е очевидна, както при други мощни технологии, подчерта предприемачът. Изявлението идва на фона на настояванията от изследователи за по-решителни действия срещу проблеми като сътресенията на пазара на труда, дийпфейк измамите и онлайн злоупотребите.

Относно влиянието върху икономиката, Олтман коментира, че следващите няколко години ще бъдат изпитание за глобалното общество заради бързите темпове на развитие. „Технологиите винаги водят до разместване на работни места; винаги намираме нови и по-добри неща, които да вършим“, допълни той.

По данни на OpenAI генеративният чатбот ChatGPT има 100 милиона седмични потребители в Индия, като над една трета от тях са студенти. Компанията обяви и планове за изграждане на инфраструктура от центрове за данни в страната съвместно с индийския гигант Tata Consultancy Services.