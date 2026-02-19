НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Сам Олтман: Светът се нуждае от спешна регулация на изкуствения интелект по модела на ядрената енергетика

          Шефът на OpenAI предлага международен орган по модела на МААЕ, който да координира развитието на технологиите

          19 февруари 2026 | 10:45 60
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Светът се нуждае от „спешна“ регулация на технологиите за изкуствен интелект, заяви главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман. По време на глобална конференция в Ню Делхи той предложи създаването на международна организация за координация, която да функционира по подобие на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

          - Реклама -
            
            

          Олтман направи изказването си по време на AI Impact Summit – четвъртата годишна среща, посветена на управлението на напредналите изчислителни технологии. Според него подобна глобална структура трябва да притежава способността да реагира бързо на променящите се обстоятелства.

          „Демократизацията на изкуствения интелект е най-добрият начин да се гарантира, че човечеството ще просперира“, отбеляза той, цитиран от АФП. Олтман предупреди, че централизирането на технологията в една компания или държава носи риск от „разруха“.

          Нуждата от регулации и предпазни механизми е очевидна, както при други мощни технологии, подчерта предприемачът. Изявлението идва на фона на настояванията от изследователи за по-решителни действия срещу проблеми като сътресенията на пазара на труда, дийпфейк измамите и онлайн злоупотребите.

          Относно влиянието върху икономиката, Олтман коментира, че следващите няколко години ще бъдат изпитание за глобалното общество заради бързите темпове на развитие. „Технологиите винаги водят до разместване на работни места; винаги намираме нови и по-добри неща, които да вършим“, допълни той.

          По данни на OpenAI генеративният чатбот ChatGPT има 100 милиона седмични потребители в Индия, като над една трета от тях са студенти. Компанията обяви и планове за изграждане на инфраструктура от центрове за данни в страната съвместно с индийския гигант Tata Consultancy Services.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          САЩ не искат Украйна да присъства на срещите на върха на НАТО

          Христо Иванов -
          САЩ също искат край на мисията в Косово и отказ за участие на съюзниците от Индо-Тихоокеанския регион в годишната среща на върха.
          Свят

          Западни медии: Тръмп може да нареди удари срещу Иран в близките дни

          Дамяна Караджова -
          Американският президент е получил варианти за мащабна кампания – от ограничени атаки до удари срещу ръководството на режима
          Свят

          След мирната инициатива на Тръмп: „Хамас“ затвърждава влиянието си в Газа

          Дамяна Караджова -
          Жители твърдят, че групировката отново контролира сигурността и приходите, докато мирният план на Доналд Тръмп поставя условие за разоръжаване
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions