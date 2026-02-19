НА ЖИВО
          САЩ изтеглят около 1000 войници от Сирия и слагат край на десетгодишната операция

          Администрацията на президента Доналд Тръмп пренасочва фокуса си към дипломация, докато напрежението с Иран остава високо

          19 февруари 2026 | 00:34 322
          Снимка: Staff Sgt. Jacob Connor / Wikimedia
          Красимир Попов
          САЩ са в процес на изтегляне на всичките си около 1000 военнослужещи от Сирия, съобщиха трима американски представители, цитирани от The Wall Street Journal. Така приключва десетгодишната военна мисия на Вашингтон в страната.

          Американската армия вече е напуснала гарнизона Ал Танф – стратегически пункт на границата между Сирия, Йордания и Ирак – както и базата Ал-Шадади в Североизточна Сирия. Останалите позиции ще бъдат закрити в рамките на следващите два месеца.

          Решение на администрацията на президента Доналд Тръмп

          По информация на официалните лица администрацията на Доналд Тръмп е преценила, че американското военно присъствие вече не е необходимо.

          Причината е почти пълното разформироване на ръководните структури на Сирийски демократични сили (SDF) – основният съюзник на САЩ в борбата срещу „Ислямска държава“ през последното десетилетие.

          Силите на сирийския президент Ахмет аш-Шараа превзеха по-голямата част от териториите, контролирани от кюрдите, след светкавична офанзива миналия месец. През януари Дамаск и SDF постигнаха крехко примирие с подкрепата на Вашингтон, а кюрдските формирования приеха да се интегрират в сирийската армия.

          Няма връзка с подготовката срещу Иран

          Американските представители подчертават, че изтеглянето от Сирия не е свързано със струпването на военноморски и военновъздушни сили в Близкия изток заради евентуален конфликт с Иран.

          САЩ вече разположиха ударна група самолетоносачи и модерни изтребители край иранските брегове, а втори самолетоносач – „Джералд Р. Форд“ – се насочва към региона. Техеран предупреди, че ще отвърне на евентуални въздушни удари, ако ядрените преговори се провалят.

          Намаляване на риска от сблъсъци

          Друга причина за решението е стремежът да се избегнат търкания със силите на Шараа, в чиито редици според американски източници има бойци с връзки с джихадистки групировки, включително „Ал Каида“ и „Ислямска държава“, както и лица, обвинявани в престъпления срещу кюрдските и друзките общности.

          Администрацията на Тръмп планира да засили дипломатическото си присъствие в Сирия след консолидацията на властта на Шараа, който в края на 2024 г. свали режима на Башар Асад.

          Втори опит за изтегляне

          Това не е първият случай, в който Тръмп нарежда изтегляне от Сирия. През 2018 г., по време на първия си мандат, той обяви победа над „Ислямска държава“ и разпореди напускането на около 2000 военнослужещи. Решението предизвика сериозна съпротива във Вашингтон и доведе до оставката на тогавашния министър на отбраната Джим Матис.

          В крайна сметка част от контингента остана, за да охранява сирийските петролни находища.

          С настоящото решение САЩ окончателно приключват директното си военно присъствие в Сирия, но запазват възможността за действия в региона при необходимост.

