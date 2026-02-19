САЩ не искат Украйна да присъства на срещите на върха на НАТО

При управлението на президента Доналд Тръмп, САЩ оказват натиск върху НАТО да намали много от задграничните си дейности, включително прекратяване на ключовата мисия на Алианса в Ирак, съобщиха четирима дипломати от НАТО пред Politico. Съединените щати също така лобираха за намаляване на мироопазващата операция на НАТО в Косово и за предотвратяване на официално участие на Украйна и съюзниците от Индо-Тихоокеанския регион в годишната среща на върха в Анкара през юли.

„Тези усилия отразяват желанието на Белия дом да разглежда НАТО като чисто евроатлантически отбранителен пакт и да обърне десетилетия на разширяване към управление на кризи, глобални партньорства и инициативи, основани на ценности, които отдавна дразнят американския президент и неговите съюзници по MAGA“, пише изданието.

Освен това, под натиск от САЩ, НАТО ще намали така наречените „дейности извън зоната на действие“, които надхвърлят основните мисии на Алианса за отбрана и възпиране.

Според дипломатите тази инициатива е станала известна като „връщане към фабрични настройки“.

„Тази инициатива може да доведе до бързо намаляване на дейностите на НАТО в бивши конфликтни зони, както и до изключване на столиците, по-специално Киев и Канбера, от официалните дискусии това лято“, се обяснява в материала.

Отбелязва се, че тази информация се появи, след като заместник-министърът на отбраната Елбридж Колби говори за „НАТО 3.0“.

„Не всяка мисия може да бъде основен приоритет. Не всяка способност може да бъде злато. Мярката за сериозност е дали европейските сили могат да се борят, да се издържат и да печелят в сценариите, които са най-важни за защитата на Алианса“, обясни той пред министрите на отбраната от НАТО миналата седмица, като повтори, че САЩ остават ангажирани с европейската сигурност.

Един от четиримата дипломати обаче подчерта, че изоставянето на задграничните инициативи на НАТО „не е правилният подход“.

„Партньорствата са от решаващо значение за възпирането и отбраната“, добави той.

В същото време САЩ оказват натиск върху съюзниците да не канят Украйна и четири официални индо-тихоокеанските партньори – Австралия, Нова Зеландия, Япония и Южна Корея – на официални срещи по време на срещата на върха на НАТО през юли в Анкара, съобщиха източници пред Politico.

Тези страни биха могли да бъдат поканени на съпътстващи събития и това изискване се обяснява отчасти с необходимостта от намаляване на броя на срещите на срещата на върха.

„Задържането на страните партньори от НАТО в периферията на срещата на върха би сигнализирало, че може би фокусът е много повече върху основните въпроси на НАТО“, казва Оана Лунгеску, бивш говорител на НАТО и старши сътрудник в Кралския институт за обединени служби в Лондон.

От своя страна официалният говорител на Алианса добави, че НАТО „ще обяви участието на партньорите на срещата на върха своевременно“.