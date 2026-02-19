НА ЖИВО
          САЩ не искат Украйна да присъства на срещите на върха на НАТО

          19 февруари 2026 | 10:53
          При управлението на президента Доналд Тръмп, САЩ оказват натиск върху НАТО да намали много от задграничните си дейности, включително прекратяване на ключовата мисия на Алианса в Ирак, съобщиха четирима дипломати от НАТО пред Politico. Съединените щати също така лобираха за намаляване на мироопазващата операция на НАТО в Косово и за предотвратяване на официално участие на Украйна и съюзниците от Индо-Тихоокеанския регион в годишната среща на върха в Анкара през юли.

          - Реклама -
            
            

          „Тези усилия отразяват желанието на Белия дом да разглежда НАТО като чисто евроатлантически отбранителен пакт и да обърне десетилетия на разширяване към управление на кризи, глобални партньорства и инициативи, основани на ценности, които отдавна дразнят американския президент и неговите съюзници по MAGA“, пише изданието.

          Освен това, под натиск от САЩ, НАТО ще намали така наречените „дейности извън зоната на действие“, които надхвърлят основните мисии на Алианса за отбрана и възпиране.

          Според дипломатите тази инициатива е станала известна като „връщане към фабрични настройки“.

          „Тази инициатива може да доведе до бързо намаляване на дейностите на НАТО в бивши конфликтни зони, както и до изключване на столиците, по-специално Киев и Канбера, от официалните дискусии това лято“, се обяснява в материала.

          Отбелязва се, че тази информация се появи, след като заместник-министърът на отбраната Елбридж Колби говори за „НАТО 3.0“.

          „Не всяка мисия може да бъде основен приоритет. Не всяка способност може да бъде злато. Мярката за сериозност е дали европейските сили могат да се борят, да се издържат и да печелят в сценариите, които са най-важни за защитата на Алианса“, обясни той пред министрите на отбраната от НАТО миналата седмица, като повтори, че САЩ остават ангажирани с европейската сигурност.

          Един от четиримата дипломати обаче подчерта, че изоставянето на задграничните инициативи на НАТО „не е правилният подход“.

          „Партньорствата са от решаващо значение за възпирането и отбраната“, добави той.

          В същото време САЩ оказват натиск върху съюзниците да не канят Украйна и четири официални индо-тихоокеанските партньори – Австралия, Нова Зеландия, Япония и Южна Корея – на официални срещи по време на срещата на върха на НАТО през юли в Анкара, съобщиха източници пред Politico.

          Тези страни биха могли да бъдат поканени на съпътстващи събития и това изискване се обяснява отчасти с необходимостта от намаляване на броя на срещите на срещата на върха.

          „Задържането на страните партньори от НАТО в периферията на срещата на върха би сигнализирало, че може би фокусът е много повече върху основните въпроси на НАТО“, казва Оана Лунгеску, бивш говорител на НАТО и старши сътрудник в Кралския институт за обединени служби в Лондон.

          От своя страна официалният говорител на Алианса добави, че НАТО „ще обяви участието на партньорите на срещата на върха своевременно“.

