      четвъртък, 19.02.26
          Начало

          САЩ се готвят за изтегляне на всичките си войски от Сирия

          19 февруари 2026 | 09:05 420
          Американска база в Близкия Изток
          САЩ се готвят да изтеглят всичките си войски, разположени в Сирия, съобщава The Hill, позовавайки се на американски служители.

          По-рано този месец САЩ изтеглиха войските си от военновъздушната база Ал-Шадади в Североизточна Сирия и от военновъздушната база Ал-Танф, ключов военен пост в югоизточната част на страната.

          Висш служител на американската администрация заяви в сряда, 18 февруари, че „някои“ американски войски напускат Сирия като част от „преднамерен преход“.

          „Американските сили остават готови да реагират на всякакви заплахи от ИДИЛ, появяващи се в региона, докато подкрепяме усилията на нашите партньори за предотвратяване на възраждането на терористичната мрежа“, заявиха служители на администрацията на Тръмп, но „мащабно“ американско присъствие вече не е необходимо, предвид готовността на правителството на сирийския лидер Ахмед Шараа да поеме отговорност за борбата с терористичните заплахи в страната.

          Предишни съобщения за евентуално пълно изтегляне на войските от Сирия предизвикаха безпокойство сред някои републиканци в Конгреса на САЩ.

          Изтеглянето на американците идва, след като правителствените сили започнаха офанзива в Североизточна Сирия миналия месец срещу кюрдските милиции от Сирийските демократични сили (SDF), партньор на САЩ в борбата с тероризма. Миналия месец SDF и силите на Шараа сключиха крехко прекратяване на огъня с подкрепата на САЩ, а кюрдските милиции се съгласиха да се присъединят към армията на Сирия.

          Миналата седмица държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна със сирийския външен министър Асаад ал-Шайбани на Мюнхенската конференция по сигурност, където подчерта важността на поддържането на крехкото прекратяване на огъня между страните и споразумението за интеграция в североизточната част на страната.

          „Президентът Тръмп е ангажиран с подкрепата на стабилна, обединена Сирия, която е в мир със себе си и със съседите си. Това е ключов елемент от визията на президента за мир и просперитет в Близкия Изток. Стабилна и суверенна Сирия е от решаващо значение за стабилността на региона. Сирия не трябва да се превръща в база за тероризъм или заплаха за съседите си или за света“, заявиха представители на администрацията на Тръмп.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп искаше да изтегли всички войски от Сирия по време на първия си мандат в Белия дом, но се сблъска със съпротивата на служители на Пентагона, което в крайна сметка доведе до оставката на тогавашния министър на отбраната Джеймс Матис. Оттогава броят на американските войски в Сирия се колебаеше, като се увеличи след нападението на ХАМАС срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Миналата година Съединените щати започнаха да изтеглят около 600 войници, позовавайки се на успеха в борбата срещу ИДИЛ. В момента в Сирия има по-малко от 1000 американски войници.

