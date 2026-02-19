Съветът за сигурност на ООН призова за трайно примирие в Газа

Членовете на Съвета за сигурност на ООН призоваха за трайно спиране на огъня в Газа и разкритикуваха остро опитите на Израел да разшири контрола си на Западния бряг. Според тях действията на Тел Авив застрашават изгледите за решение чрез създаването на две държави – за израелския и палестинския народ. Всичко това се случи в навечерието на първото заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп за обсъждане на бъдещето на палестинските територии, предаде „Асошиейтед прес“.

- Реклама -

Пакистан, единствената страна от 15-членния Съвет за сигурност на ООН, приела поканата да влезе в Съвета на Тръмп, осъди спорен проект на Израел да построи селище на Западния бряг и определи решението като „невалидно и без никаква сила“.

„Това е явно нарушение на международното право“, заяви Исламабад.

„Незаконните действия на Израел в последно време за разширяване на контрола му на Западния бряг са дълбоко обезпокоителни“, посочи пакистанският външен министър Исхак Дар.

В месечното заседание на Съвета за сигурност на ООН за Близкия изток участваха още Великобритания, Израел, Йордания, Египет и Индонезия. Миналата седмица много арабски и ислямски страни поискаха той да се събере и да обсъди положението в Газа и на Западния бряг, преди някои от тях да заминат за Вашингтон.

„Анексирането е нарушение на Устава на ООН и на най-фундаменталните норми на международното право. Това противоречи и на плана на президента Тръмп и представлява екзистенциална заплаха за продължаващите усилия за мир“, каза палестинският постоянен представител в ООН Рияд Мансур.

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че във фокуса на международната общност е не заседанието на ООН, а срещата на Съвета за мир. Той обвини Съвета за сигурност на ООН, че е „заразен от антиизраелска обсесия“, и подчерта, че никоя страна няма по-големи права от „исторически засвидетелстваните права на Израел върху библейските земи“.

Заседанието на ООН първоначално беше насрочено за четвъртък, но бе изместено с ден по-рано, след като Тръмп насрочи срещата на своя Съвет за същия ден. Това създаде предпоставка за припокриване и конфликт на дневния ред на двете организации.

Майк Уолц, постоянният представител на САЩ в ООН, разкритикува страните, които не са се присъединили към Съвета на Тръмп, като заяви, че за разлика от Съвета за сигурност на ООН, той „не само говори, но и действа“.