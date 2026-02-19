Сенатори от САЩ обещаха натиск върху страните, купуващи нефт, газ и уран от Русия

Американските сенатори от Демократическата партия, които посетиха Украйна, обещаха да настояват за строги нови енергийни санкции и друго законодателство, за да окажат натиск върху Русия да прекрати войната, предава Reuters.

- Реклама -

„Ще видим засилени усилия и реална работа за оказване на натиск върху Путин“, заяви сенатор Жан Шахин и трима други негови колеги от Демократическата партия.

„Съгласни сме, че на страните, които купуват руски нефт и газ – Китай, Индия, Унгария, Бразилия – трябва да се дадат много силни стимули да спрат тази дейност и това е начин наистина да се повлияе положително на борбата на Украйна“, заяви сенатор Ричард Блументал.

Изданието отбелязва, че един от ключовите законопроекти на Конгреса, отнасящи се до Украйна, който все още не е приет, призовава за санкции срещу страни, които купуват руски нефт, газ и уран.

Законопроектът, внесен от Блументал и републиканския сенатор Линдзи Греъм, има подкрепата на 85 от 100 сенатори, но все още не е гласуван. Както обясни изданието, той все още не е гласуван поради противопоставянето на президента на САЩ Доналд Тръмп. Изданието подчерта, че от началото на втория си президентски мандат през януари 2025 г. Тръмп е вземал решения за санкции в Белия дом, а не в Конгреса.

Сенаторите от Демократическата партия, посещаващи Украйна, заявиха, че се надяват санкциите да бъдат приети бързо и изразиха оптимизъм относно друг законопроект, който ще се занимае със „сенчестия флот“, транспортиращ руски петрол до Китай, Индия и други страни.

„Никой, буквално никой, не вярва, че Русия действа добросъвестно в преговорите си с нашето правителство и с украинците. Следователно натискът се превръща в ключов фактор, а сенчестият флот е един от елементите на този натиск“, казва сенатор Шелдън Уайтхаус от Роуд Айлънд.

Четирима сенатори от Демократическата партия на САЩ направиха непланирано пътуване до Одеса, което отбеляза първото посещение на представители на Конгреса в града от началото на войната.

Водени от сенатор Жан Шахин (демократ), законодателите използваха пътуването, за да се запознаят със ситуацията на място и да настояват Конгреса да приеме нови санкции срещу Русия.