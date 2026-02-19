Русия провежда „специална военна операция“ в Украйна. Ако Европа подготвя конфликт срещу Русия, такава война ще има различен характер и средства, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

„Ние не търсим войни; не искаме войни. Но ако нашите европейски съседи, вместо да разберат грешките си и да осъзнаят, че ще трябва да живеем заедно, ако вместо това разбиране, те подготвят война срещу нас, както заявяват, тогава руският президент Владимир Владимирович Путин многократно се е изказвал по тази тема и е напомнял на всички, че провеждаме специална военна операция в Украйна. Ако искат война, това ще бъде съвсем различна война и със съвсем различни средства“, заяви Лавров в интервю пред Al Arabiya.

Министърът на външните работи на Русия изрази надежда, че политическата класа на Европа ще се промени и в европейските страни ще започнат да надделяват сили, които се грижат за националните интереси и гражданите. Лавров добави, че с такива сили Русия ще има възможност за диалог и споразумения.

По думите му, Москва е готова да преговаря с европейските страни, когато в Европа настъпят промени. Той отбеляза, че френският президент Еманюел Макрон е изпратил представител за преговорите, но тази инициатива не е довела до нови резултати.

Министърът също така отбеляза, че Русия е наясно с плановете на Европа да поддържа украинската армия на ниво, достатъчно за водене на война, и да интегрира украинските въоръжени сили във военните структури на ЕС. Според него Европа гарантира сигурността само за Украйна и не се стреми да играе конструктивна роля в разрешаването на конфликта.

„Не виждам каква роля може да играе Европа. Европа вече е имала няколко възможности да играе конструктивна роля“, отбеляза министърът. „Европа иска да гарантира сигурността, докато режимът в Киев остава враг на Руската федерация и продължава войната срещу нас, която ЕС иска“.