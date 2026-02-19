Ще прелее ли язовир „Копринка“ след валежите

Над 40 кубични метра в секунда се вливат в казанлъшкия язовир „Копринка“, което е двойно повече от изпусканото количество по река Тунджа. В момента водоемът е запълнен на 90% от обема си, а реката остава пълноводна след валежите в района през последните 24 часа.

Ситуацията в Старозагорско се следи ежеминутно. Това заяви в „Здравей, България“ областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов.

„Язовирът е запълнен на 90%. В цифрово изражение това означава 128 милиона кубически метра вода. Контролираното изпускане се извършва от 5 февруари. Съгласно графиците, разписани от Министерството на околната среда и водите, 20 кубични метра в секунда се изпускат по поречието на Тунджа в посока „Жребчево“. Всички общини по течението на реката са предупредени за този процес“, обясни той.

По думите му контролираното изпускане не е причина за частичните разливи, наблюдавани в сряда.

„Те са вследствие на пълноводието както на Тунджа, така и на нейните притоци по цялото течение на реката в рамките на областта“, подчерта той.

В момента притокът продължава да бъде около 40 кубични метра в секунда, от които 20 кубични метра се изпускат, а останалите постъпват в обема на язовира. Въпреки това има свободен буферен обем от около 12 милиона кубически метра, което гарантира, че няма опасност от преливане и ситуацията остава спокойна.

Властите уверяват, че нивата на водоемите в региона се наблюдават непрекъснато и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки.