НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Ще прелее ли язовир „Копринка“ след валежите

          Водоемът е запълнен на 90%, но разполага с буферен обем от 12 млн. куб. м и няма риск от преливане

          19 февруари 2026 | 07:52 190
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Над 40 кубични метра в секунда се вливат в казанлъшкия язовир „Копринка“, което е двойно повече от изпусканото количество по река Тунджа. В момента водоемът е запълнен на 90% от обема си, а реката остава пълноводна след валежите в района през последните 24 часа.

          - Реклама -
            
            

          Ситуацията в Старозагорско се следи ежеминутно. Това заяви в „Здравей, България“ областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов.

          „Язовирът е запълнен на 90%. В цифрово изражение това означава 128 милиона кубически метра вода. Контролираното изпускане се извършва от 5 февруари. Съгласно графиците, разписани от Министерството на околната среда и водите, 20 кубични метра в секунда се изпускат по поречието на Тунджа в посока „Жребчево“. Всички общини по течението на реката са предупредени за този процес“, обясни той.

          По думите му контролираното изпускане не е причина за частичните разливи, наблюдавани в сряда.

          Ще прелее ли язовир „Пчелина“? Ще прелее ли язовир „Пчелина“?

          „Те са вследствие на пълноводието както на Тунджа, така и на нейните притоци по цялото течение на реката в рамките на областта“, подчерта той.

          В момента притокът продължава да бъде около 40 кубични метра в секунда, от които 20 кубични метра се изпускат, а останалите постъпват в обема на язовира. Въпреки това има свободен буферен обем от около 12 милиона кубически метра, което гарантира, че няма опасност от преливане и ситуацията остава спокойна.

          Властите уверяват, че нивата на водоемите в региона се наблюдават непрекъснато и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Близки на убитата Евгения организират протест пред Съдебната палата

          Дамяна Караджова -
          Апелативният съд редуцира наказанието на Орлин Владимиров и оправда баща му
          Общество

          153 години от гибелта на Апостола на свободата отбелязва България

          Дамяна Караджова -
          Засилени мерки за сигурност, временна организация на движението и литийно шествие до Паметника на Апостола на свободата
          Политика

          Кабинетът „Гюров“ встъпва в длъжност с клетва в Народното събрание

          Дамяна Караджова -
          Президентът Илияна Йотова ще издаде укази за назначаването на правителството и насрочването на изборите на 19 април
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions