      четвъртък, 19.02.26
          Швеция обяви условията за затвор на 13-годишни при тежки престъпления

          Швеция понижава възрастта за наказателна отговорност на 13 години

          19 февруари 2026 | 15:06 310
          Пола Жекова
          Шведското правителство представи конкретните условия, при които малолетни лица, навършили 13 години, ще могат да бъдат лишавани от свобода при извършване на тежки криминални деяния. Информацията е съобщена от Франс прес.

          Кабинетът в Стокхолм внесе законопроект за намаляване на възрастта за носене на наказателна отговорност от 15 на 13 години още в края на миналия месец. Мярката е част от стратегията на властите за противодействие на организираната престъпност.

          Осем действащи пенитенциарни заведения са получили задача да се подготвят за настаняване на малолетни, осъдени за убийства и предизвикване на експлозии. Осъдените деца ще бъдат държани отделно от пълнолетните затворници, като ще им бъде осигурена възможност да продължат образованието си и да спортуват.

          Законовата промяна е планирана с първоначален срок на действие от пет години. Престъпните групи все по-често привличат деца под 15-годишна възраст за извършване на атентати с взривни устройства и огнестрелни оръжия, тъй като при сегашните разпоредби те не подлежат на ефективно лишаване от свобода.

          Страната се бори повече от десетилетие с ескалиращото насилие, свързано с разчистване на сметки между враждуващи банди и битки за контрол над пазара на наркотици.

