      четвъртък, 19.02.26
          Швеция обяви военна помощ за Украйна на стойност близо 1,5 милиарда долара

          19 февруари 2026 | 16:04 445
          На 19 февруари Швеция обяви военна помощ за Украйна на стойност 12,9 милиарда шведски крони (1,42 милиарда долара), която ще включва системи за противовъздушна отбрана, дронове и ракети с голям обсег, съобщава Reuters.

          Шведският министър на отбраната Пал Йонсон обяви на пресконференция, че този пакет, който е част от план за военна подкрепа на Украйна в размер на 40 милиарда шведски крони до 2026 г., довежда общата военна помощ на Швеция за Украйна от руската инвазия през 2022 г. до 103 милиарда крони.

          Най-големият елемент в пакета е закупуването на нови системи за противовъздушна отбрана с малък обсег на стойност 4,3 милиарда крони, според правителствено изявление.

          „Целта е ясно определена: нови системи за противовъздушна отбрана, оръжия с голям обсег и боеприпаси, за да се посрещнат най-спешните оперативни нужди на Украйна“, обясни Йонсон.

          Припомняме, че министрите на отбраната на Дания и Швеция обявиха на 3 февруари, че страните им ще закупят и доставят съвместно системи за противовъздушна отбрана на Украйна на стойност 2,6 милиарда шведски крони (290 милиона долара), за да ѝ помогнат да отблъсне руските атаки.

