Швеция обяви военна помощ за Украйна на стойност близо 1,5 милиарда долара

На 19 февруари Швеция обяви военна помощ за Украйна на стойност 12,9 милиарда шведски крони (1,42 милиарда долара), която ще включва системи за противовъздушна отбрана, дронове и ракети с голям обсег, съобщава Reuters.

- Реклама -

Шведският министър на отбраната Пал Йонсон обяви на пресконференция, че този пакет, който е част от план за военна подкрепа на Украйна в размер на 40 милиарда шведски крони до 2026 г., довежда общата военна помощ на Швеция за Украйна от руската инвазия през 2022 г. до 103 милиарда крони.

Най-големият елемент в пакета е закупуването на нови системи за противовъздушна отбрана с малък обсег на стойност 4,3 милиарда крони, според правителствено изявление.

„Целта е ясно определена: нови системи за противовъздушна отбрана, оръжия с голям обсег и боеприпаси, за да се посрещнат най-спешните оперативни нужди на Украйна“, обясни Йонсон.

Припомняме, че министрите на отбраната на Дания и Швеция обявиха на 3 февруари, че страните им ще закупят и доставят съвместно системи за противовъздушна отбрана на Украйна на стойност 2,6 милиарда шведски крони (290 милиона долара), за да ѝ помогнат да отблъсне руските атаки.