След мирната инициатива на Тръмп: „Хамас“ затвърждава влиянието си в Газа

Когато наложеното от САЩ прекратяване на огъня спря войната в Газа миналия октомври, войната на „Хамас“ за оцеляване срещу Израел се трансформира във вътрешна битка за контрол, съобщава BBC.

След месеци на интензивни бойни действия военните структури на групировката бяха силно отслабени, редица лидери – убити, а голяма част от инфраструктурата на Газа – разрушена. По данни на здравното министерство, управлявано от „Хамас“, повече от 72 000 жители на Газа са загинали при израелски атаки по време на конфликта.

Четири месеца по-късно обаче жители на анклава твърдят, че „Хамас“ постепенно възстановява контрола си върху сигурността, събирането на данъци и публичните услуги.

„Хамас си възвърна контрола над над 90% от районите, където присъства“, каза Мохамед Диаб, активист в Газа.

„Нейните полицейски и охранителни служби се завърнаха и сега присъстват по улиците, контролирайки престъпността и преследвайки онези, които определят като колаборационисти и хора с мнение.“

По думите му гражданите отново са принудени да се обръщат към администрацията на „Хамас“ за документи и здравни услуги, а групировката затвърждава влиянието си върху съдебната система.

Данъци и натиск върху търговците

Търговци на пазарите в Газа съобщават за възстановен строг контрол върху наеми и такси. Един от продавачите разказва, че общината настоява за 700 шекела наем, сума, която мнозина не могат да си позволят.

Друг търговец, пожелал анонимност, твърди, че данъците върху вносните стоки започват от 20 000 шекела, а отказът за плащане може да доведе до заплахи или насилие. Плащанията се извършват в брой, за да не могат да бъдат проследени.

Говорителят на „Хамас“ Хазем Касем заяви, че действията са част от управленски мерки в извънредна ситуация и нямат политически характер.

Израел: „Хамас“ се опитва да се прегрупира

Израелската армия твърди, че групировката използва примирието за възстановяване на военния си капацитет. Подполковник Надав Шошани заяви, че войната няма да приключи, докато „Хамас“ не бъде разоръжен.

От началото на примирието четирима израелски войници са били убити, а Министерството на здравеопазването в Газа съобщава за 603 палестинци, загинали при израелски удари след прекратяването на огъня.

Планът на Доналд Тръмп и бъдещето на Газа

Вторият етап от мирния план на президента Доналд Тръмп поставя като ключово условие пълното разоръжаване на „Хамас“. Предстои заседание на новия Съвет за мир във Вашингтон, на което ще се обсъждат механизмите за възстановяване на Газа.

Остава неясно как би изглеждало практическото предаване на оръжията – на кого, в какъв обем и под какъв контрол.

„Вярвам, че сме способни да се справим с въпроса за оръжията по начин, който премахва претекста за подновяване на войната и е съвместим с плана на президента Тръмп“, заяви Хазем Касем.

Междувременно идеята за международни стабилизационни сили остава нерешена, а нов палестински технократски съвет, който трябва да поеме гражданското управление на анклава, все още не е започнал работа.

Според Мохамед Диаб няма признаци, че „Хамас“ действително подготвя предаване на властта.

„Напротив – чухме, че са извършени нови назначения в държавния сектор“, каза той.

След две години на тежки боеве, въпросът вече не е само за територията, а за влиянието върху самото население на Газа. Битката за контрола над хората може да се окаже решаваща за бъдещето на анклава.