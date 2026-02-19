НА ЖИВО
          След назначаването му за служебен министър на МВР: Освободиха Емил Дечев като съдия

          Заемал е поста „заместник-министър“ в Министерство на правосъдието

          19 февруари 2026 | 13:45 2000
          Снимка: БТВ
          Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание Закона за съдебната власт, Емил Дечев от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, считано от датата на назначаването му на длъжност „служебен министър на вътрешните работи“ с указ на президента на България Илияна Йотова.

          Емил Дечев работи в съдебната система от 1997 г.

          Юридическият му стаж в органите на съдебната власт започва като следовател в Окръжната следствена служба при Софийската градска прокуратура, а през 2000 г. става съдия в Районен съд – Плевен, след което заема длъжността в Софийския районен съд.

          От 2012 г. правораздава в Софийския градски съд. Заемал е поста „заместник-министър“ в Министерство на правосъдието.

          Служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров встъпи в длъжност. След като положи клетва в Народното събрание, в Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта.

