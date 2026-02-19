НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          НачалоБългарияПолитика

          След указите на Йотова: ЦИК публикува сроковете за изборите

          19 февруари 2026 | 14:14 1660
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Централната избирателна комисия (ЦИК) прие хронограма за произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г., съобщиха от комисията.

          Според утвърдения график до 4 март ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания, която ще започне в 00:00 ч. на 20 март.

          Регистрация на партии и коалиции

          Партиите и коалициите могат да подават заявления за регистрация за участие в изборите от 24 февруари до 4 март, всеки работен ден между 09:30 ч. и 17:00 ч.
          До 4 март ЦИК трябва да регистрира формациите за участие във вота.

          Кандидатски листи и номера в бюлетината

          До 17 март районните избирателни комисии (РИК) следва да регистрират кандидатските листи.
          До 18 март включително ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината и ще ги обяви публично.

          Президентът Илияна Йотова назначи служебното правителство и насрочи избори за 19 април

          Гласуване в чужбина

          В срок до 20 февруари ЦИК трябва да определи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и да изпрати необходимата информация на Министерството на външните работи.
          До 24 март българските граждани, които желаят да гласуват извън страната, трябва да подадат писмено или електронно заявление през сайта на ЦИК.

          Изборен ден

          Гласуването в страната започва в 07:00 ч. и приключва в 20:00 ч., като може да продължи до 21:00 ч., ако пред секцията има чакащи избиратели.
          В чужбина вотът ще се проведе от 07:00 до 20:00 ч., съответно до 21:00 ч. местно време.

          Цялата хронограма е достъпна в сайта на ЦИК.

          По-рано днес президентът Илияна Йотова подписа укази за насрочване на изборите за 19 април и за определяне на границите на избирателните райони. Това ще бъде осмият парламентарен вот от 2021 г. насам.

