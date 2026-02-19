Служебният кабинет „Гюров“ пое властта: Нови министри със заявка за бързи действия и приемственост (ОБОБЩЕНИЕ)

По-рано днес Росен Желязков предаде премиерския пост на новия служебен министър-председател Андрей Гюров. Това стана на официална церемония в Гранитната зала на Министерския съвет, излъчена на живо от Евроком. Досегашният премиер в оставка освободи заместник-министрите от кабинета си.

Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на служебния министър-председател Андрей Гюров. По-рано през деня Бъчварова присъства на церемонията по предаване и приемане на властта в Министерския съвет. Тя има опит на същата позиция от първия мандат на Бойко Борисов, когато ръководеше кабинета му (2009–2013 г.)

Иван Христанов пое ръководството на Министерството с ясно заявени приоритети – адекватна грижа за сектора, осигуряване на адекватни условия за честни избори, борба с корупцията и кражбите, затваряне на всички канали за източване на обществени ресурси и изграждане на устойчиви политики, които да гарантират сигурност и предвидимост за българските земеделски производители и за обществото. При предаването на властта се подчерта важността на приемствеността в работата с браншовите организации и административната готовност за предстоящите плащания към земеделските производители и старта на кампанията по директни плащания. На церемонията г-н Георги Тахов пожела успех на министър Христанов. При встъпването си в длъжност Иван Христанов заяви: „България няма време за губене. Министерството ще работи така, както никога досега.“ Министерството ще служи на сектора и българския народ, за да осигури достойнството на производителите и гордостта на хората и българската земя.

Новият служебен министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова встъпи в длъжност и прие поста от Петър Дилов на официална церемония в министерството днес. Сред основните си задачи Щонова очерта решителни действия за овладяване на ценовото увеличение, като изтъкна, че това е тема, в която ще се работи в пълна координация с останалите министерства. ,,Считам, че най-големият плюс е, че познавам институцията и мога да работя още от първия ден, без да губя време. Идвам от бизнеса, където се изисква да си оперативен и да взимаш бързи решения. Ще бъда диалогична и ще разчитам на хората в администрацията“, посочи тя. Министър Щонова изтъкна още, че ще работи за подобряване на диалога с бизнеса и за устойчив икономически растеж.

На символична церемония в Министерството на енергетиката министър Трайчо Трайков пое поста от своя предшественик Жечо Станков. Станков представи пред своя наследник основните предизвикателства и резултатите от работата на ведомството през последната година. Сред тях – постигнатата дерогация за българските дружества на „Лукойл“ от американските санкции, включването на държавата като инвеститор в проучванията за нефт и природен газ в Черно море, реалните строителни дейности за изграждане на Вертикалния газов коридор и други. От своя страна Трайков заяви своята ангажираност екипът на Министерството на енергетиката да продължи работата за защита на националния интерес и развитие на стабилен, конкурентен и устойчив енергиен отрасъл.

Министър на вътрешните работи е Емил Дечев. Емил Дечев има близо 30 години стаж в съдебната система, където започва през 1996 г. като следовател в столичното следствие, а от 2000 г. става съдия – първо в родния си град Плевен, а три години по-късно се мести в Софийския районен съд. От януари 2012 г. е наказателен съдия в Софийския градски съд след конкурс.

Министър на финансите е Георги Клисурски. Георги Клисурски в периода 2023-2024 г. беше заместник-министър на финансите в кабинета на Николай Денков, като отговаряше за държавния бюджет, дълга и финансите на общините. Той беше част от екипа на Асен Василев, като преди това в кабинета „Петков“ беше негов съветник. В тези си роли за кратки периоди беше член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на съвета на директорите на „България хели мед сървиз“ ЕАД – дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната.

Новоизбраният служебен министър на иновациите и растежа Ирена Младенова прие поста от Томислав Дончев по време на церемония в министерството. „Ще работя целенасочено за среда, в която идеите се развиват, иновациите с мисъл водят до икономически растеж, а резултатите са в полза на бизнеса и хората. Фокусът ще поставя и върху навременното изпълнение на европрограмите на МИР за бизнеса“, каза Младенова. Тя акцентира и върху важността за развитието на иновационната екосистема: „Именно иновациите може да придвижат икономиката на страната ни на следваща стъпка и това е нашата задача и цел“.

Министър на труда и социалната политика е Хасан Адемов. Д-р Хасан Адемов за втори път ще оглави социалното министерство. Той беше начело на ведомството по време на кабинета „Орешарски“. Д-р Хасан Адемов е един от дългогодишните народни представители от партията на Ахмед Доган, от 1997 г. до момента, и е един от най-известните им експерти в сферата на социалната помощ и здравеопазването. Адемов дълги години оглавяваше социалната здравна комисия в Народното събрание и беше член на парламентарната здравна комисия. Той е медик по образование, със специалност по анестезиология.

Министър на регионалното развитие и благоустройството е Ангелина Бонева. Ангелина Бонева е била в ръководството на МРРБ и преди, като е по-скоро експертна фигура с опит, отколкото изразено политическо лице. Основният фокус в професионалния й път са европейските програми и фондове. Била е в екипа на Министерството на финансите, който е разработвал и договарял Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 г., основа за първите европейски фондове в България, с Европейската комисия.

Вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов. Мнозина виждат в лицето на Андрей Янкулов идеалния кандидат за следващ главен прокурор, което не пречи той да бъде министърът на правосъдието, който ще постави въпроса за отстраняване на Борислав Сарафов, узурпирал поста на върха на прокуратурата.

Министър на външните работи е Надежда Нейнски. Нейнски няма да е за пръв път външен министър. Тя заемаше този пост и по време на правителството на ОДС (1997-2001 г.) начело с премиера Иван Костов. Най-големият й актив като външен министър в този период е отпадането на визите за българи за страните от ЕС.

Вицепремиер за честни избори е Стоил Цицелков. Един от учредителите на Обществения съвет към ЦИК и доскоро негов председател. Политически анализатор и културен антрополог с фокус върху приобщаващото развитие чрез разширяване на гражданските, политическите и културните права, експерт по изборни въпроси.

Министър на образованието е Сергей Игнатов. Проф. д-р Сергей Игнатов е историк египтолог и университетски преподавател. Той е сред основателите на египтологията в България и създател на Българския институт по египтология към Нов български университет.

Министър на околната среда и водите е Юлиян Попов. Попов е заемал поста министър на околната среда вече два пъти – първо в служебния кабинет на Марин Райков в далечната вече 2013 г., след това и при правителството, оглавявано от Николай Денков (между юни 2023 и март 2024 г.)

Министър на здравеопазването е доц. Михаил Околийски. За пореден път близък до психиатрията и сексологията експерт ще оглави здравното министерство. Доц. Околийски беше заместник-министър на проф. Христо Хинков по време на сглобката, като тогава председателстваше надзорния съвет на здравната каса.

Министър на отбраната е Атанас Запрянов. Военният министър в правителството „Желязков“ Атанас Запрянов неочаквано запази поста и в служебния кабинет. Причината за това най-вероятно е търсенето на приемственост и обстоятелството, че пред него има огромно количество работа, която спешно трябва да бъде свършена до края на мандата на настоящия парламент.

Министър на електронното управление е Георги Шарков. Асоцииран професор към института за Информационни и компютърни технологии към Българската академия на науките (БАН). Директор е на Европейския институт по софтуер в София от 2003 г., както и настоящ директор на Лабораторията по киберсигурност в „София тех парк“. Бивш съветник по киберзащита към Министерството на отбраната в периода между 2014 и 2021 г

Министър на транспорта е Корман Исмаилов. В голяма степен изборът на Корман Исмаилов за министър на транспорта може да се определи като изненада, защото той се оттегли от политиката след 2017 г., когато беше депутат от бившия Реформаторски блок в качеството си на лидер на Народната партия „Свобода и достойнство“ – една от партиите в обединението.

Министър на културата е Найден Тодоров. Номинираният за служебен министър на културата Найден Тодоров вече бе на поста два пъти – във второто служебно правителство на Гълъб Донев от февруари 2023 г. и в първия служебен кабинет на Димитър Главчев от април 2024 г.

Министър на туризма е Ирена Георгиева. Почти целият ѝ професионален път е свързан с туризма. Има управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Тя е била заместник-министър на туризма в периода февруари 2015 – май 2021 г.

Министър на младежта и спорта е Димитър Илиев. Димитър Илиев е осемкратен рали шампион на България и един от малкото пилоти, печелили Рали „България“ три пъти. Бил е спортен министър в кабинета на Николай Денков.

Вицепремиер по европейските фондове и ПВУ е Мария Недина. Тя е специалист по финансова икономика и международна бизнес администрация. През годините е била финансов и бизнес анализатор в редица международни компании. Била е част от екипа на престижно икономическо списание.